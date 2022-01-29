僑社看板╱屋崙亞洲文化中心 2月6日賀虎年活動登場

亞太新年到來，屋崙華埠亞洲文化中心將有多場慶祝活動。2月6日舉行農曆新年虎年現場慶祝活動，4月16日舉行現場南亞和東南亞新年活動。（亞洲文化中心供圖）

中國新年到來，屋崙華埠 亞洲文化中心將有多場慶祝活動。

2月6日舉行農曆虎年現場慶祝活動，4月16日舉行現場南亞和東南亞 新年活動。兩場活動均免費，舉辦時間是當天上午11時到下午3時，地點位於華埠富興中心二樓，388 Ninth Street, Suite 290, Oakland, CA。

2月，為慶祝農曆虎年，亞洲文化中心將連續三天舉行線上慶祝活動，並在2月6日舉辦現場慶典，展現中國、韓國、越南 和其他與農曆新年假期有關的文化傳統和藝術形式。4月，將慶祝南亞和東南亞的新年，如潑水節（Songkran）、光明節（Vaisakhi）等，並提供精彩的線上內容和親臨現場的活動。

文化中心的亞太新年慶祝活動還將與社區組織Cut Fruit Collective合作推出一個全新的地圖，幫助市民探索華埠街區，瞭解華埠居民生活。

此外，文化中心還將連續第二年舉行虛擬社區夜市，以廣泛的方式展示以非裔、土著人和有色人種為中心的合作夥伴、社區組織和小企業。市民若需要獲得虛擬和現場的供應商和社區展位市場信息，文化演示，講故事，藝術表演，可訪問網址：https://oacc.cc/event/oacc-apny-2022/。