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124:115 柯瑞大爆發 勇士3分球神準 轟垮灰狼

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞砍下29分8籃板6助攻3抄截。（記者劉先進／攝影）
柯瑞砍下29分8籃板6助攻3抄截。（記者劉先進／攝影）

金州勇士27日晚以124比115輕取明尼蘇達灰狼，主場收穫四連勝。勇士六人上雙，多個主力打出高效表現，柯瑞三分10中6得到29分8籃板6助攻3抄截，湯普森三分9中5得到賽季最高的23分，還有5籃板4助攻。生涯首次入選全明星的維金斯，三分8中5得到19分5籃板4助攻2蓋帽。

湯普森三分9中5得到賽季最高的23分。圖為他得分後，做瞄準器的手勢，和觀眾互動 ...
湯普森三分9中5得到賽季最高的23分。圖為他得分後，做瞄準器的手勢，和觀眾互動 。（記者劉先進／攝影）

受制於格林缺席，沒有最強外線發牌手助攻，勇士1月進攻並不流暢，最近的百回合進攻效率降到聯盟中游，但依靠聯盟第一的防守，依然在贏球。本場比賽，勇士一掃此前三分不中的頹勢，全隊三分36中21，命中率達到58.3%，完全碾壓灰狼44中10、僅22.7%的命中率。

勇士第三節打出38比20的衝擊波，奠定勝局。灰狼的唐斯 (Karl-Anthony Towns)22中12得到31分12籃板6助攻，愛德華茲（Anthony Edwards）27分6籃板6助攻。

根據StatMuse數據，勇士賽季第三節一共比對手多得224分，為NBA最強。除勇士外，其他29支球隊第三節的總淨勝分，均未達到三位數。

教頭柯爾說，連續兩場大勝，是一個非常好的指標，可以看到，在湯普森回歸、球員健康時，在射手上場，球隊有空間的情況下，球隊的面貌和風格如何。顯然，格林缺席，球隊需要巨大的調整。「但在過去的幾場比賽中，隨著勇士的場上空間加大，球在移動，我們得到了很好的投籃機會。球隊不會在大多數晚上，三分36中21，但確實有很多好的投籃機會，球員也有一些運氣球。普爾有一個瘋狂的高難度進球，柯瑞也有。我希望比賽有娛樂性，但不要太狂野，有7到10個回合，有瘋狂的進球。在對陣優秀球隊時，這些進球會決定勝局。」

柯瑞1月三分命中率為31.4%，降到生涯單月最低，但本場爆發，三分10投6中。對此，柯爾說，整個月他沒擔心過柯瑞的狀態，也不知道周六對陣籃網會發生什麼。「我只知道柯瑞是聯盟中最好的球員之一，他會在今年剩餘的時間投出一大堆三分球。他將會有一些很好比賽，也有一些投籃不那麼好的比賽。同時，他還會以其他十幾種方式影響比賽，所以我沒有多想他的狀態。」

維金斯（左）攻防兼備，生涯首次入選全明星。（記者劉先進／攝影）
維金斯（左）攻防兼備，生涯首次入選全明星。（記者劉先進／攝影）

維金斯生涯首次入選全明星。他賽後笑著回憶說，當時在賽前午睡，女兒把他搖醒呢，大叫著，「你是首發了，你是首發了。」他還以為自己在做夢，一開始不相信。維金斯說，進入全明星，他非常感激，因為努力訓練，也在勇士找到了家的感覺，希望下一步是為勇士奪冠。

柯瑞說，也是在賽前的午睡時，醒來收到太太的短訊，得知他入選全明星。這時，球隊的社媒內正在群發短信聯繫，瘋狂的慶祝維金斯的首個全明星。柯瑞調侃說，「格林直到30分鐘以後，才意識到我也入選，跟我慶祝。」

勇士 柯瑞 NBA

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