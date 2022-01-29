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與柯瑞入選全明星首發 維金斯：以為在做夢

記者王子涵／舊金山報導
維金斯（左）與柯瑞一起入選今年全明星首發陣容。（Instagram截圖）
維金斯（左）與柯瑞一起入選今年全明星首發陣容。（Instagram截圖）

26日下午，NBA名記卡塔尼亞（Shams Charania）首先曝出NBA東西部全明星首發陣容，金州勇士隊有兩名球星入選，柯瑞和維金斯（Andrew Wiggins）。

隨後，鋪天蓋地的報導都聚焦於一點，為什麼維金斯這個名字會出現在這份表單中。

在最近一次的球迷投票中，維金斯的票數在西部名列第三名，其人氣力壓眾多球星。265萬張選票當然得益於整個灣區球迷的鼎力支持，但這不意味著他只是個受到球迷寵愛、德不配位的球員罷了，另外50%的選票需要贏得其他球員的尊重以及媒體的認可。

當人們嘲笑他為「枸杞哥」（這是中國球迷給他的外號，意指總是很養生的樣子）時，都被他看似慵懶的打球態度所欺騙了。

自2019-20賽季，維金斯從明尼蘇達森林狼隊被交易到勇士隊後，現在是他在勇士的第二個完整的賽季。他在勇士陣中扮演著極為重要的防守角色，進攻中也能充分發揮出自己的身體優勢。切入、扣籃、快攻、三分沒有一項是他做不好的。本賽季，他繳出了生涯最高的48.1%命中率，三分球命中率也達到40.4%，場均可以拿到18.1分。

無論比賽激烈與否，他總是能在比賽結束哨聲吹響之前，完成18分左右的任務，不多也不少。他總是能做好自己份內的事情，就像在國企上班的大爺一般對數據無欲無求。人們總是希望他能夠兌現一個狀元應該有的天賦，但是在勇士體系下的維金斯，一個穩定的得分點，一個可靠的防守人，是最讓他舒適的角色，

勇士主教練柯爾（Steve Kerr）在賽前也十分高興的說：「這是他這幾年以來最值得驕傲的一個瞬間，我很為他感到高興。整個球隊因為他而閃耀，但更重要的是他自己所復出的努力，他值得這一切。」

柯瑞也分享了當他得知維金斯也入選全明星首發時的瞬間，「那是在賽前的休息時間，我妻子給我發短信告訴了我這個消息，整個球隊的群聊也因為這個消息而瘋狂起來，這是他的第一次經歷。」柯瑞說：「他值得這一切，我們都為他感到無比的興奮。」

維金斯也誠實地說：「我的女兒把我叫醒，告訴我『你是一名首發』。我以為我在做夢。我很感激這一切，我會繼續努力，這不會是我最後一次入選全明星。今年，我們會拿到總冠軍。」

當晚在對陣老東家森林狼的比賽中，他拿到了19分，三分球8中5， 2蓋帽。但對於維金斯來說，這是再普通不過的一晚罷了。

勇士 柯瑞 NBA

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