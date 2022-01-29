反科技龍頭壟斷 加州總檢察長出擊

加州檢察總長將對科技產業展開大規模審查。（加州政府官網）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）在日昨接受媒體採訪時表示，他將對那些違反法律的科技公司採取行動。「這是我現在的首要任務，讓大公司，尤其是科技公司對他們的行為負責。」邦塔說。

邦塔在今年4月上任後，就參與了多起針對科技領域的調查和訴訟，其中包括最近剛啟動的針對Meta Platform公司Instagram平台對於年輕人心理健康 的影響調查。

邦塔表示，大科技公司的規模及業務是從未見到過的，必須關心其對下一代的影響，例如涉及到隱私 、消費選擇等。「我們需要競爭，我們需要創新。」邦塔說。

邦塔在對科技公司的調查中，預測會有更多的法律攻防。他表示，正在進行的對於Instagram平台的調查可能會進入到法律環節，目前調查還處於早期階段，他希望Meta公司可以充分配合。

邦塔質疑Meta公司今後是否可以像2012年收購Instagram和2014年收購WhatsApp那樣進行收購，這些商業併購案正在加州以及其他州進行嚴格的反壟斷訴訟。

隨著全球反壟斷聲浪四起，美國四大科技巨頭恐不好過。（路透）

「當你感受到其他公司競爭時，就把它吃掉，或者徹底吞下去。這在今後是不可能的。」邦塔說，「競爭對於消費者來說是件好事，我們需要採取立法行動，修改美國的反壟斷法，以符合當今現代的商業模式。」

邦塔的辦公室還將參與到多起科技界富有爭議的壟斷案件，包括谷歌應用商店Google Play的商業模式，以及蘋果公司和Epic Games公司之間的反壟斷攻防等。

邦塔表示，單一壟斷的地位造成選擇上的匱乏，以及質量的下降以及更少的隱私保護。但最重要的，還是對創新性的打擊。

邦塔承諾會將資源放在可以產生最大影響的地方，而不是參與每一項針對科技的監管行動。「我們很驕傲可以擁有這些成功的科技公司，同時我們也希望他們可以遵守法律。」邦塔說。