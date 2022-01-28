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該打第4針疫苗嗎？灣區專家：先緩緩

記者李怡 / 舊金山報導
瓦希特博士說，他暫未考慮第四針疫苗。但如果疫苗保護差異隨著時間而改變，他願意改變主意。（網路圖片）
瓦希特博士說，他暫未考慮第四針疫苗。但如果疫苗保護差異隨著時間而改變，他願意改變主意。（網路圖片）

隨著一些國家開始提供輝瑞或莫德納新冠疫苗的第二次疫苗加強針注射，也就是第四劑，您是否也開始考慮要不要接種第四劑？

根據目前的數據參考，加州大學舊金山分校醫學系主任瓦希特（Bob Wachter）說，他暫未考慮第四針疫苗，他在推特上發表文章解釋，情況很複雜，因為病毒還在迅速的發展和變異。 

瓦希特指出，就目前而言，以色列是少數已經發放第四劑疫苗的國家之一。其早期數據表明，第二劑加強劑確實提供了一些針對嚴重疾病和感染的額外保護。目前看來只接種了一劑加強針的人已經受到如此高度的保護，以至於再來一劑加強針，差異並不顯著，但如果這種差異隨著時間而改變，他願意改變主意。

根據聯邦疾病控制和預防中心（CDC）的數據，在美國，嚴重免疫功能低下的人，例如接受積極癌症治療或接受過器官移植的人，有資格接種第四劑COVID-19疫苗。

據「以色列時報」報導，正如瓦希特指出的那樣，以色列初步發現，為60歲以上的人提供第四針提高了抗體，但對進一步預防Omicron變體的感染率，或嚴重疾病沒有太大作用，這在很大程度上是因為單獨的加強針（或第三針）已經顯著降低了死於COVID-19的機率。

關於是否接種第四針劑疫苗的討論，本報記者採訪了東華醫院，院方給出的回應是，目前還沒有相關信息發布，未來具體的疫苗接種指南，還要等候CDC的官方公布。

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