該打第4針疫苗嗎？灣區專家：先緩緩

瓦希特博士說，他暫未考慮第四針疫苗。但如果疫苗保護差異隨著時間而改變，他願意改變主意。（網路圖片）

隨著一些國家開始提供輝瑞或莫德納新冠疫苗 的第二次疫苗加強針注射，也就是第四劑，您是否也開始考慮要不要接種第四劑？

根據目前的數據參考，加州大學 舊金山分校醫學系主任瓦希特（Bob Wachter）說，他暫未考慮第四針疫苗，他在推特上發表文章解釋，情況很複雜，因為病毒還在迅速的發展和變異。

瓦希特指出，就目前而言，以色列 是少數已經發放第四劑疫苗的國家之一。其早期數據表明，第二劑加強劑確實提供了一些針對嚴重疾病和感染的額外保護。目前看來只接種了一劑加強針的人已經受到如此高度的保護，以至於再來一劑加強針，差異並不顯著，但如果這種差異隨著時間而改變，他願意改變主意。

根據聯邦疾病控制和預防中心（CDC）的數據，在美國，嚴重免疫功能低下的人，例如接受積極癌症治療或接受過器官移植的人，有資格接種第四劑COVID-19疫苗。

據「以色列時報」報導，正如瓦希特指出的那樣，以色列初步發現，為60歲以上的人提供第四針提高了抗體，但對進一步預防Omicron變體的感染率，或嚴重疾病沒有太大作用，這在很大程度上是因為單獨的加強針（或第三針）已經顯著降低了死於COVID-19的機率。

關於是否接種第四針劑疫苗的討論，本報記者採訪了東華醫院，院方給出的回應是，目前還沒有相關信息發布，未來具體的疫苗接種指南，還要等候CDC的官方公布。