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廢水檢測顯示 灣區Omicron疫情未到頂

編譯組／灣區27日電
廢水檢測結果顯示，灣區康曲柯士達縣和馬連縣的新冠病例目前還在增加當中。（美聯社）
廢水檢測結果顯示，灣區康曲柯士達縣和馬連縣的新冠病例目前還在增加當中。（美聯社）

儘管多項指數表明，灣區新冠新增病例數已開始減少，但柏克萊加大尼爾森實驗室（Nelson Lab）的廢水分析結果指出，灣區還有三個地區病例還在增加中。

柏克萊加大環境工程學教授尼爾森（Kara Nelson）表示，她的團隊正在密切監測服務東灣康曲柯士達縣的兩所廢水處理廠，西縣廠（West County plant）和三角洲狄亞布洛廠（Delta Diablo plant），以及馬連縣西鐵道廠（West Railroad plant）的新冠病毒含量數據。

尼爾森表示，儘管灣區部分廢水處理廠的數據顯示病毒含量正在減少，但上述三所廢水處理廠的最新數據卻顯示，當地的病毒含量還在增加當中。

柏克萊加大這項計畫的監測對象是加州14所廢水處理廠，其中9所分別位於阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣和舊金山，這項計畫從2020年夏季開始運行，直到2021年12月才開始對外公布數據。

廢水監測可以提供更全面的社區新冠疫情狀況，因為它可以捕捉到無症狀且從未接受過檢測的病患，以及使用居家檢測但未通報結果的病患，它還可以在臨床檢測數據出爐之前，先識別出一個地區的病例正在增加還是減少。尼爾森表示，廢水檢測在顯示未來幾周疫情趨勢方面最有效。

不過她補充，數據也有可能因為樣本收集方法出錯而有誤。例如，舊金山濱海廠（Oceanside Treatment）1月9日和10日的廢水病毒含量呈下降趨勢，但16日又急劇上升，他們懷疑可能是收集樣本的方式有問題；另外，馬連縣運河區（Canal District）的廢水處理廠也曾發生過類似問題。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）表示，儘管樣本收集有時會出錯，但他非常重視廢水檢測數據。他指出，運河區有大量西語裔人口，其病毒傳播率自疫情開始以來一直比縣內其他地區高，雖然西語裔人口頭兩劑疫苗的接種率是全縣最高，但補強針接種率卻較低。

柏克萊加大 檢測 疫情

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