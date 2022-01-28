灣區5縣加護病房占床率逾8成 醫護人員短缺也是挑戰

灣區五縣加護病房占床率已逾八成。(美聯社)

根據「ABC 7 News」新聞媒體I-Team有關醫療系統1月中旬分析報告，灣區 有五個縣加護病房已「負擔沉重」(overwhelmed)。報告發現，蘇諾瑪是灣區五縣加護病房占床率最高的郡縣之一，其他郡縣還包括納巴縣、聖他克拉拉縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣，1月中旬皆有超過80%的加護病房床位被占用，其中又以納巴縣的加護病房入住率最高、平均為88%。

蘇拉諾縣衛生官員馬提亞斯(Dr. Bela Matyas)指出，蘇拉諾縣在Omicron變種病毒疫情 期間有較多新冠患者住院，情況比疫情期間的任何高峰時期都還嚴重，但是加護病房並未如之前疫情期間、擠滿了新冠患者，約僅有三分之一加護病房床位被新冠病患占用，先前在Delta變種病毒疫情高峰期，加護病房約有一半病人是新冠患者。蘇拉諾縣加護病房1月中旬平均占床率為87%。

馬連縣加護病房占床率最低，1月中旬的平均占床率為44%。馬連縣衛生官員威力斯(Dr. Matt Willis)表示，相信疫情高峰已遠離馬連縣，重要的是，加護病房占床率仍高，但下降快速，阿拉米達縣衛生官員摩斯(Dr. Nicholas Moss)則說，醫院系統肯定仍處於緊繃狀態，現在正處於去年冬天的疫情高峰，不知還有多少病毒圍繞在身邊。

變種病毒高傳染性加上其他疾病患者住院，重創醫療體系。截至1月中旬，報告發現，灣區61家醫院中，有三分之一醫院的加護病房平均占床率至少有90%。史丹福醫療照護系統(Stanford Healthcare)發言人聲明指出，由於Omicron病例激增，史丹福醫療體系啟動應對團隊、支援加護病房患者增加的需求。

馬提亞斯指出，他看到有些到醫院進行髖關節置換手術或心臟病患者，恰巧也是新冠陽性病患，「民眾因為新冠以外疾病入院。每年冬季，醫院病床都處於接近飽和狀態，許多人會被送到加護病房。」

此外，在新冠與非新冠病人湧入醫療體系的同時，院方也面臨醫護人員短缺挑戰。舊金山加大急診部門醫療主任法西米(Dr. Jahan Fahimi)透露，醫護人力短缺情形相當嚴重，每天都有人手緊繃問題，有空缺需遞補，整體醫護人力短缺情況，也影響醫療體系在患者人數激增時的能力，「院方必須對所提供的醫療照護更謹慎，考慮選擇性手術以及轉院到系統其他醫院。」