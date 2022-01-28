東北醫療中心 送華協中心5040個居家檢測盒

拿到檢測盒的散房居民吳春紅高興地說，這下可以方便地給家裡兩個孩子做檢測了，安心了很多。 （記者李怡╱攝影）

東北醫療中心（NEMS）日前向華協中心（ CCDC ）提供了 5040 個新冠居家檢測 盒，以協助可以即時分發給華埠散房（SRO）居民。並確保SRO居民能夠隨時了解健康情況，保護自己和其他社區成員的安全。

東北醫療中心政務和社區事務經理何鍾靈（Jessica Ho）表示，NEMS 是一個社區健康中心，為舊金山 灣區的6萬5000多人提供服務，其中包括居住在舊金山華埠北灣附近的7000多人。在整個大流行期間，中心一直在為患者和社區提供COVID-19 PCR檢測和疫苗 接種，現在已經進行了近2萬5000次PCR核酸檢測和超過8萬劑疫苗。

她指出，作為拜登總統走出大流行COVID-19行動計畫的一部分，東北醫療中心最近能夠從聯邦政府獲得直接供應的抗原測試盒。這些測試免費提供給患者、員工和社區。

在東北醫療中心移民健康總監Amy Tang領導下，中心一直與華人健康組織聯會（NICOS）、CCDC、舊金山公共衛生局（SFDPH）和其他華埠社區組織密切合作，以應對自大流行開始以來散房居民中的疫情。中心希望確保舊金山最脆弱的社區成千上萬散房居民也能獲得方便即時的測試，因此向CCDC捐贈了5040份COVID-19居家測試盒。

何鍾靈說，雖然PCR檢測仍被認為是檢測COVID-19的黃金標準，但抗原檢測可用於檢測COVID-19是否存在，它有助於即時確定，是否被感染和仍然具有傳染性。抗原檢測不如PCR檢測敏感，所以如果有人在抗原檢測中檢測出陽性，很可能他們就是陽性的，可能不再需要PCR檢測來確認。

根據最新的CDPH隔離和檢疫指南，完全接種疫苗且檢測呈陽性的人必須隔離至少五天。但如果沒有出現症狀且抗原檢測結果為陰性，患者可以在第五天後結束隔離。此外，接觸過COVID-19的完全接種疫苗的人，可以在接觸的第五天使用居家檢測盒抗原測試，來確認他們是否還具有傳染性。

如果使用得當，抗原測試可以在10-15分鐘內提供結果，而PCR結果需要至少幾天才能得到結果。鑑於最近對測試的高需求，可能進一步延遲。東北醫療中心特別提醒，臨近農曆新年，必須保持警惕，確保高密度的散房居民安全。保持安全的最佳方法是繼續戴口罩、加強免疫、接種疫苗（如果尚未接種過疫苗），並在接觸過COVID-19患者或出現COVID-19症狀時接受檢測。