Omicron肆虐 舊金山華埠散房住戶無處躲

舊金山華埠散房住戶居住空間狹小，無處躱避Omicron病毒。（本報檔案照）

與兩個女兒住在舊金山華埠 散房的陳燕（Yan Chen，音譯）好不容易逃過前幾波新冠疫情，但最終1月初還是感染了病毒。她出現嘔吐、身體疼痛、高燒不退等症狀，讓她非常害怕，尤其擔心兩個和她共用一張床的女兒。

透過華埠社區發展中心（Chinatown Community Development Center）資深社區組織者陳凱倫（Karen Chan，音譯）的翻譯，43歲的陳燕說：「我無能為力，因為我們沒有其他房間可供隔離。」

在舊金山散房旅館Omicron確診人數創下新高之際，包括陳凱倫在內的社區人士開始為華埠530家住宅旅館數千名住戶發聲。這些散房居民大部分為華裔，他們住在狹窄的住房單位裡，必須與他人共用廚房和浴室。陳凱倫認為，在這個關鍵時期，舊金山衛生局並未盡到服務這群低收入者的責任。

陳凱倫說：「散房居民被視為染疫高危險群，如果衛生局當時能立即安排陳女士感染新冠的女兒入住隔離飯店，陳女士就不會被傳染。」

得知20歲的大女兒確診後，陳燕立刻致電衛生局熱線，要求為其大女兒安排隔離，以免她和她的小女兒被傳染，但衛生局告訴她，她的女兒不符資格。

衛生局回覆舊金山紀事報（Chronicle）的詢問表示，隔離地點取決於是否有空位和臨床需求，會優先提供那些「無法安全與有高感染和死亡風險者隔離的確診者」使用。

衛生局還表示，任何要求入住隔離飯店者都需要由護士進行評估，看是否符合資格。然而，陳燕表示，對方並未提供她這個選擇。

陳燕最後不得不向親戚借錢，暫時把14歲的小女兒送到附近一家飯店住。

數據顯示，12月20日到1月20日是舊金山新增病例激增的時期，其中420例是散房居民，光是1月4日散房社區就新增61例病例，這是整個新冠疫情期間散房居民單日新增病例數的最高紀錄。

陳凱倫說：「衛生局難道想看到所有散房居民都感染新冠嗎？衛生局應該為散房居民著想，並認真看待Omicron的嚴重性。」

衛生局告訴紀事報，他們已經透過與社區夥伴合作，對全市散房居民提供疫苗 和疫苗補強針。衛生局在聲明中說：「儘管散房社區的新冠病例有所增加，但我們並未看到已接種疫苗和補強針者有出現嚴重狀症和住院的需要。」

根據衛生局公布的數據，華埠83%的居民都已完全接種疫苗，是舊金山接種率最高的地區之一。

不過，已完全接種的陳燕和她的兩個女兒覺得，在病毒入侵他們狹小的居住空間時，他們完全被衛生局官員遺忘。當鄰居得知陳燕生病後，他們要求她不要使用共用的廚房和浴室，陳燕母女三人只能困在房間裡，沒有辦法做飯，上洗手間也只能偷偷去。

感染新冠數周後，陳燕仍然可以感覺到病毒對她造成的影響，包括持續咳嗽、喉嚨發癢、間歇性出汗。她25日在華埠拿到免費的新冠檢測盒，表示會留到農曆新年慶祝活動後使用。她希望確保新的一年能從恢復健康開始。