新防疫措施 屋崙學區、教師工會達協議

屋崙聯合學區與教師工會24日晚上終於就防疫措施達成協議。（美聯社）

在一連串教師稱病請假和學生罷課抗議後，屋崙 聯合學區 和教師工會24日晚上已就新冠防疫安全措施達成協議。

屋崙聯合學區25日表示，這是他們從新冠疫情爆發以來和屋崙教育協會（Oakland Education Association）簽定的第十次協議。這項協議將由屋崙教育協會會員進行投票表決，然後交由教育委員會批准。

學區表示，達成協議主要是因為他們同意提供病毒檢測 、高規格口罩和有遮蓋物的用餐空間。今後，學區每周都會為所有學生和教職員提供檢測，若發生檢測服務有限的情況，將優先讓接觸到確診者接受檢測。

工會表示，在春假期間，學區將延長檢測中心的服務時間，讓所有學生和教職員可以前往接受檢測。學區也將提供戶外餐桌和遮陽傘給所有學校，如果因為供應鏈問題運送有延誤，學區會通知工會。

協議內容還包括：學校大型集會盡可能在戶外舉行，每個室內空間都要備有通風系統和空氣過濾器，所有學生和教職員也會繼續收到包括KN95在內的口罩。

此外，如果教師請假沒有代課教師代班，學區會指派非教師職員和行政人員支援，學區與工會也會就如何處理教師缺勤問題再進行磋商。

工會會長布朗（Keith Brown）上周表示，他對學區發出48小時達成協議的通牒，否則就要發動正式罷工授權。布朗稱，72%的工會會員已投票同意發動罷工，如果需求沒有被滿足。工會表示，他們整個周末一直在和學區討價還價。

布朗說：「協議進展十分緩慢，學區毫無危機感。很不幸，協議需要經過Omicron病例激增、學生抗議和基層教師積極推動，才能達成。」