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金山市議會財委會通過決議：向中國移民道歉

記者李怡／舊金山報導
由舊金山市議員楊馳馬發起的「向中國移民及其後代道歉」的提議，26日在市議會財務預算（Budget and Finance committee）委員會上一致通過。（記者李怡／攝影）
由舊金山市議員楊馳馬發起的「向中國移民及其後代道歉」的提議，26日在市議會財務預算（Budget and Finance committee）委員會上一致通過。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員楊馳馬(Matt Haney)發起的「向中國移民及其後代道歉」的提案，1月26日在舊金山市議會財務預算（Budget and Finance committee）委員會上一致通過，提案承諾支持未來的亞太裔社區預算投資。這項提案與洛杉磯市、聖荷西和安蒂亞克市採取的行動相似。

楊馳馬說，舊金山的華人社區有著深厚的歷史，但必須承認我們的城市對華裔社區曾經犯下的錯誤，儘管許多不公正現象發生在很久以前，但這種歧視今天仍在以不同方式繼續發生。雖然對社區的道歉和預算投資不會抹殺曾經做過的事，但這是解決華人社區遭受暴力和歧視的必要步驟。

1860年，加州的教育法禁止亞裔學生與白人學生一起上公立學校，1870年，舊金山聯合學區關閉了中國人開的學校，而且沒有為華人學生提供任何公立學校的替代選擇。此外，1870年的「聯合法案」禁止任何華裔受僱於任何州、縣、市或其他公共工作，除非是為了懲罰犯罪。儘管華人為社會做出了許多貢獻，但這些法律阻止了華人融入本地社區。

在26日的預算和財政聽證會上發言的，洛威爾高中學生丹尼斯·吳（音譯）說，華人社區在舊金山有著悠久的歷史，今天華裔占城市人口的23%以上，舊金山必須為歷史上的錯誤行為道歉。以便在解決當今美國面臨的歧視和種族主義等關鍵問題方面取得進展。舊金山對待華人社區的歷史，充斥著暴力和歧視政策，很高興有像楊馳馬這樣的領導人，有足夠的勇氣站出來面對這些種族主義問題和政策。

新冠疫情爆發以來，在一些政客的惡意煽動下，全美各地又掀起一波仇恨亞裔的風潮。根據「停上仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）的統計，從2020年3月19日至2021年9月30日，共記錄了1萬零370起仇恨亞裔犯罪事件，其中，2021年發生的仇恨事件比2020年增加55.7%。

亞太裔委員會執行董事Cally Wong說，鑑於這些暴行和持續的鬥爭，舊金山亞太裔委員會要求舊金山市承諾對亞太裔社區進行預算投資，重點為亞太裔社區和文化機構提供資金。本次預算提案的目標是提高亞太裔社區組織的能力和可持續性。雖然我們無法改變過去，但承認和反思歷史，可為解決錯誤和做出積極改變提供一條前進的道路。

市議員陳詩敏、馬兆明也支持道歉提案。陳詩敏表示，作為本市為數不多的亞太裔民選官員之一，將繼續要求本市以行動兌現這一道歉及其對我們社區的承諾。

舊金山 華人 預算

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