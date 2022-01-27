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加州確診破800萬人 恐藏黑數

編譯組／綜合報導 
今年元旦後，加州新冠確診新增250萬人，至1月26日加州感染總人數已突破800萬人，相當於每五個人就有一人中鏢。(加州公共衛生局網頁)
今年元旦後，加州新冠確診新增250萬人，至1月26日加州感染總人數已突破800萬人，相當於每五個人就有一人中鏢。(加州公共衛生局網頁)

加州新冠確診累計病例2022年1月26日突破800萬人，此一數字意味著每五個加州人中就有一人感染過新冠肺炎。但最糟的時刻可能還未過去，因為單是今年元旦後就新增了250萬人，快速逼近去年一整年的350萬人。 

另外，公衛專家指出，驚人數據可能還有黑數，因為許多人沒有症狀或是症狀輕微，因此未做篩檢，或自行篩檢後沒有上公衛平台登錄。另外，加州累計死亡人數也達7萬8300人，上周每日平均為139死，高於夏季Delta病株盛行時的135人。 

確診人數快速增加的原因之一是，Omicron病株不僅可以感染已經完全接種的人，還能感染已經感染過其他病株的人。洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）指出，Omicron病株只能說厲害到無法想像，感染過Delta病株的人，似乎對Omicron病株毫無招架之力，「而且Omicron病株，也不會是最後一種新冠病毒的變異病株」。 

聖他克拉拉縣公衛局長柯迪（Sara Cody）也同意，未來還會出現新冠高峰，只是大家都難以判斷前面是個小丘，還是高山。但單以Omicron病株的傳染力來看，就夠嚇人的了：今年1月10日，加州累計人數突破600萬例，1月17日突破700萬例，1月26日達到800萬例。 

不過，部分跡象卻顯示，Omicron病株的威力可能正在衰退。其一，25日前的一周內，加州每日平均染病人數雖然仍有驚人的9.4萬人，但已比10日至16日的每日平均12萬2000人少了23%。其二，就像紐約與華府，或英國與南非，Omicron病株來的快、去得也快，加州目前的新冠病毒有效傳染力已降到0.6，每新增一人只會再傳給少於一人。 

加州五大醫療區，舊金山灣區、北加、大沙加緬度區、聖荷昆谷、南加的傳染力還低於加州平均，算是另一個好徵兆。洛縣公衛局長費若表示，傳染力降低，代表終於有機會見到Omicron病株感染「封頂」，未來的病例數可望減少。 

新冠威力縮小，對於人力吃緊的加州大小醫院也是個福音。加州5日至11日，總住院人數爆增53%，12日至18日增加23%。但新冠住院病患19日至25日，維持在1.5萬人上下，與上周數據相仿。

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