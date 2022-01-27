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改善族裔隔離問題 舊金山學區將修改入學派位法

編譯組／灣區綜合電
舊金山聯合學區目前正在大力整頓小學生入學派位方式，最大改變就是採納市區分配結構。(舊金山聯合學區官方臉書)
舊金山聯合學區目前正在大力整頓小學生入學派位方式，最大改變就是採納市區分配結構。(舊金山聯合學區官方臉書)

舊金山聯合學區目前正在大力整頓小學生入學派位方式。新辦法中最大的改變，就是採納市區分配結構 (zone-based structure)。即將入學的小學生家長只能選擇其指定的市區學校。根據舊金山目前小學生派位就學方法，學生家長可替自己的子女申請聯合學區內任何的學校。

根據舊金山聯合學區，過去毫無限制性的選擇方式，帶來許多先前沒有預期到的後果，包括校園學生族裔隔離現象，也就是一些學校所收的學生沒有反映出社區的多元性。同時有些學校則乏人問津，出現學生人數不足現象。學區主管認為，新的招生派位辦法將能改變目前不合理現象。

舊金山聯合學區理事會於去年12月通過新招生政策，並決定施用於2024-2025學年招生活動。政策實施前，聯合學區專家與理事會小組委員會將規畫政策實施的細節，其中最重要者為如何劃分招生區域。

根據目前的招生辦法，新生家長向學區提出一系列申請學校志願。學區電腦將設法讓所有的學生進入他們理想中的第一志願學校，如果招生名額已滿，無法進入理想中第一志願學校，電腦再根據其他辦法計算，分配學生進入不同學校。這些考量包括，申請學校新生有沒有兄姊在某一學校、或者學前教育所在市區、或者新生家庭所在市區等因素進行分配。雖然符合條件者容易進入好學校，可是有些學生條件不符，只有進入社區附近學校就學。

當舊金山聯合學區於2010年同意這套招生辦法時，學區理事會以為會減低校園內種族隔離問題。2008年的時候，舊金山學區發現學校種族隔離問題嚴重，四分之一公立學校中，校園內至少60%學生屬於同一族裔。舊金山學區內族裔多元，其中西語裔占32%、亞裔占30%、白人14%、非洲裔7%。但辦法實施後，2020-2021學年間，學區發現28%的學校校園內有超過60%學生同屬某一族裔。

為了解決這種「族裔隔離現象」，學區改採街區層次資訊(block-level data)方法。每個劃分的街區根據以下三種標準分類：族裔、家庭收入、學生是否英語學習者(English learner)或者接受特殊教育。新的電腦計算辦法將各個街區的學生，根據其分類標準，分配到各個不同學校，確保學校能反映出社區的多元性質。

舊金山聯合學區政策部門主任歐基夫(Orla O’Keffe)表示，舊金山發展愈來愈多元化，各個社區內關係密切，新的招生辦法將更透明化，因此可預測性也高，學區內家長也能較清楚自己的子女未來將就讀那一所學校。

學區 舊金山 招生

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