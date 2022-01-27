慈濟迎虎年送安心福包 溫暖200低收入戶

慈濟基金會在中華總會館前，派發新春福包，讓華裔同胞過一個溫暖祥和的新年。（記者李怡／攝影）

慈濟迎虎年送福包，新春溫暖200家。1月26日早上9點，在中華總會館門外，由慈濟基金會舊金山 支會與駐舊金山台北經濟文化辦事處、華埠 秉公總堂一起，為200戶低收入、散房家庭和劉貴明小學部分學生家長，送上了新春安心祝福包，讓華裔同胞過一個溫暖祥和的新年。台北經文處組長朱永昌 、舊金山市文教中心主任蘇上傑、秉公總堂總理周達昌、僑領余武良等，一起到達現場參與福包的派發。

慈濟基金會新春福包派發現場。（記者李怡／攝影）

慈濟基金會的安心祝福包內有N95口罩 和十樣中國新年年貨，十樣代表十全十美，圓圓滿滿，包括食用油，冬菇，黑木耳，利是糖，金針菜，白蓮子等。慈濟基金會舊金山支會媒體專員林育貞表示，此次歲末迎春關懷活動，除了慈濟基金會外，還邀請了華埠社區僑領一起參與，愛與善共聚，希望大家一起帶給特困家庭光明和希望，讓他們感受來自社會的溫暖。她說，慈濟舊金山支會感恩中華總會館的場地支持，Joyco International Inc. 捐贈兩百盒Ｎ95口罩和五穀雜糧，以及瑪莉亞貿易公司捐贈水果乾和優惠折扣。眾人拾柴火焰高，正是華埠社區的共同努力，讓這次送關愛溫暖活動得以順利進行。

劉貴明小學的學生家長張女士說，在疫情最艱難的時候，我和家人都失業，是慈濟的義工們給了我們全家支持和希望，他們時不時的看望和問候，用真正的行動幫助了我們。所以現在我的女兒和媽媽也加入了慈濟的義工團隊，每個周末她們會為更多的家庭送去溫暖。溫暖和愛是會傳遞的。我們也會把收到的新年祝福包的關愛繼續傳遞下去，影響更多的家庭。

朱永昌表示，受慈濟基金會的邀請，此次前來與華埠社區領袖和居民共襄盛舉，願華人同胞可以過一個安樂祥和的新年。