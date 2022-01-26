Omicron子變體BA.2 灣區首現2病例

聖他克拉拉縣證實出現兩例Omicron子變體病毒確診病例。（美聯社）

聖他克拉拉縣衛生官員25日證實，他們發現兩例由Omicron 子變體（sub-lineage）病毒引起的新冠病例，相信這是灣區首例。

聖他克拉拉縣衛生官員表示，目前還不知道，這個被稱為BA.2的Omicron子變體病毒株的傳染力和毒性是否比最主要傳播的Omicron BA.1病毒株更強。

聖他克拉拉縣副衛生局局長韓喬治（George Han）25日說：「BA.2子變體很罕見，但已經開始在一些地方出現，包括加州 的聖他克拉拉縣和世界其他地區。」

韓喬治表示，目前還不清楚這個新變種病毒 的威力有多大，關於本地這兩例確診病例也幾乎沒有什麼訊息可以分享。

韓喬治說：「由於BA.2很罕見，我們對它所知甚少。早期跡象顯示，它的行為模式可能和BA.1很相似，但因為病例數目還很少，所以很難確定。」

世界衛生組織（WHO）指出，Omicron有四個子變體，B.1.1.529、BA.1、BA.2和BA.3，雖然BA.1是最主要傳播的Omicron病毒株，但印度、南非、英國和丹麥最近的疫情趨勢顯示，BA.2病例正在明顯增加當中。世界衛生組織21日在更新內容中說：「BA.2的傳播驅動方式和其他特性還在研究中。」

BA.2有「隱形Omicron」（stealth Omicron）之稱，因為大部分Omicron病毒株都有S基因缺失的特性，這正是科學家用來識別Omicron的標準。然而，世界衛生組織表示，BA.2並沒有缺失S基因，因此，使用這項標準來檢測就會漏掉BA.2。

韓喬治表示，BA.2可以透過完整的基因定序比對來識別，聖他克拉拉縣這兩起BA.2確診病例正是這樣檢測出來的。

據了解，除了聖他克拉拉縣，BA.2病例也已在華盛頓州和德州現蹤。聯邦疾病防治中心（CDC）和加州衛生廳目前還未公開單獨追蹤BA.2，但加州衛生廳表示，截至24日，加州已出現11例BA.2確診病例。

加州衛生廳發出聲明說：「只要還有大量未接種新冠疫苗的人口，新的變種病毒就會繼續演變。因此，透過接種疫苗和補強針加強我們對抗新冠肺炎的能力，再重要不過。」

丹麥哥本哈根國家血清研究院（Staten Serum Institut）上周發表報告指出，丹麥BA.2病例所占比例在幾周之內從20%激增到45%，他們24日告訴華盛頓郵報（Washington Post），現在已增加到65%。