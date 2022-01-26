舊金山警長：去年AAPI社區仇恨犯罪 增逾6倍

針對AAPI的仇恨犯罪2021年上升到60起，比2020年報告的9人和2019年的8起大幅增加。（記者李怡/攝影）

根據舊金山警察 局25日（周二）公布的統計數據，2021年舊金山針對亞裔與太平洋島裔社區（AAPI）的仇恨犯罪 增加了六倍多。

25日上午，在華埠舉行的「AAPI社區犯罪數據和農曆新年安全策略」新聞發布會上，舊金山警察局長史考特（Bill Scott）公布，「針對亞太裔個人的仇恨犯罪的數字在2021年上升到60起，比2020年報告的9起和2019年的8起大幅增加。」其中，去年8月被捕的一名仇恨罪犯占據了60起犯罪中的至少31起。他強調說，這就更要加強對仇恨犯罪的防範，做好對仇恨犯罪的責任追究、逮捕和起訴。

目前舊金山警察局正在加大巡邏力度，逮捕仇恨犯罪嫌犯。因去年灣區發生了一連串仇恨犯罪事件，同時這類犯罪事件在全國範圍內激增飆升。停止AAPI仇恨聯盟，記錄了去年灣區至少931起仇恨事件發生。

新聞發布會上，史考特公布了幾起涉嫌仇恨犯罪的案例：54歲的帕特里克湯普森，於5月因涉嫌在市中心的一個公交車站刺傷兩名老年婦人而被捕，儘管地方檢察長博徹思後來表示，他不會指控湯普森犯有仇恨罪，因為目前尚不清楚受害者的身份；9 月，屋崙20歲的奧肖恩．加西亞 (O'Sean Garcia) 被指控犯有至少六起可追溯到2021年3月的搶劫案，據稱這些搶劫案針對的都是亞洲女性。

出席發布會的舊金山市長布里德說，針對舊金山市AAPI社區尤其是老年居民的暴力事件持續不斷地發生，讓她感到非常的憂心。

根據警方公布的信息，2021年舊金山AAPI仇恨犯罪的人數，比其他犯罪比例增長得都要多。從2020年到2021年，舊金山的反猶太仇恨犯罪增加了60%，達到 8 起。反非裔仇恨犯罪增加了27%，達到14起，反LGBTQ仇恨犯罪增加了50%，達到15起。而根據警方的數據，去年針對阿拉伯人或穆斯林、白人和西班牙裔的仇恨犯罪，均有所減少。

安老自助處行政總監鍾月娟（Anni Chung ）表示，感謝市長布里德提供了3萬元的緊急資金，為安老自助處的老年人提供了護送服務計畫。此項計畫目前不只是在華埠實行，現已擴展到整個城市，為那些在去看醫生、去銀行或只是在附近散步的老年人，提供安全保障。

AAPI Legal Outreach執行董事伊藤泰勒 (Dean Ito Taylor) 表示，儘管最近在灣區針對AAPI社區的犯罪活動有所緩和，但恐懼仍然瀰漫，並沒有減弱。他說，亞太裔社區遭受了多年的種族暴力，但我們不會再沉默，這不是AAPI社區的問題，這是美國的問題。

警察局長史考特對即將到來的農曆新年，給亞裔社區的長者們幾點安全提醒：上街盡量不要佩戴珠寶；謹防陌生人，不要與陌生人搭訕或是邀請到家中慶祝新年；讓子女或是親朋好友知曉自己的行蹤和出行路線；如有任何危險境況請緊急撥打911。