農曆新年消費 「華埠聚光燈」力助小商家

華埠聚光燈活動，助力華埠小商家，鼓勵農曆新年華埠消費。（記者李怡/攝影）

農曆新年將至，為刺激華埠 經濟復甦，鼓勵本地消費。華協中心與舊金山 市府經濟及勞動力發展辦公室合辦「華埠聚光燈」，特別聚焦三間位於華埠的小商業餅家，為他們設立網上購物專頁，鼓勵民眾辦年貨期間，在網上訂購商家的推介商品，刺激本地消費，增加新年氣氛，吸引更多的客流量到華埠辦年貨。

即日起，凡參與網絡訂購的顧客，都可以享受到稅務減免優惠，並將於1月29日，在華埠年貨節當天來華埠親身取貨，以吸引客流再度光顧華埠，在華埠消費。

市議員佩斯金、 舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖、華協中心社區組織員陳嘉琪、舊金山交通局董事會董事黎慧心（Sharon Lai）以及華埠社區代表出席活動，表達對農曆新年在華埠消費的大力支持。

本次第七屆「華埠聚光燈」獲選的商家分別是位於天后廟街的幸福餅家，受疫情 影響改為網店的Dragon Papa龍鬚糖，以及位於Stockton街的小天鵝餅店。陳嘉霖說，之所以選擇這三家小企業，因為他們是華埠新秀商家的代表，不只是成立的年限較短，而且產品的特色都是別出心裁符合年輕一代的需求，希望藉此活動，可以吸引到更多的年輕人到訪華埠。更多信息可訪，https://www.spotlightchinatown.com/support-small-businesses。

佩斯金表示，在辭舊迎新之際，華埠經濟已經全面開放，盼望在社區團結互助的影響下，幫助華埠小商戶渡過因疫情造成的影響，充滿活力的迎接農曆虎年，希望2022年華埠及整個舊金山虎虎生威。