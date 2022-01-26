饒影凡競選加州主計長 江俊輝背書：不知疲倦的鬥士

江俊輝（左）為饒影凡背書，全力支持她參選加州主計長。(饒影凡提供)

饒影凡（Yvonne Yiu）競選加州 主計長，日前獲前州財務長江俊輝的背書。

江俊輝表示：「作為一名擁有25年經驗的財務主管、移民 和職業母親，饒影凡擁有成為下任州主計長的經驗、視野和理想。我知道饒影凡會為我們而戰，讓所有加州人都有機會接受良好的教育，生活在繁榮的社群 ，並有尊嚴地退休。饒影凡是一位不知疲倦的鬥士，確保我們的經濟不僅在疫情後重回正軌，而且準備實施的政策的對每個加州人都有幫助。我很自豪地支持和背書饒影凡成為下一任州主計長。」

江俊輝是移民父母的兒子，2007-2015年擔任州主計長，2015-2019年擔任州財務長。在從事公共服務職業生涯之前，江俊輝曾在稅務局擔任稅務法專家，並在州主計長辦公室擔任律師。

饒影凡表示：「我非常榮幸地得到我們州最敬業的公僕之一江俊輝的支持。江俊輝和我共同致力於確保每個加州人都為自己和家人，創造一個更美好的未來。為他們提供成功所需的工具。」

饒影凡擁有超過25年的金融方面經驗，是一名職業母親，有三個孩子，他在國家衛生研究所擔任癌症研究員。如果當選，饒影凡將成為加州歷史上第一位移民當選州主計長。