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在屋崙華埠遭推倒 華婦：幸好沒受傷 肇事非裔男已被逮

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠監控錄像，錄下嫌犯襲擊推倒老人一幕。(視頻截圖）
屋崙華埠監控錄像，錄下嫌犯襲擊推倒老人一幕。(視頻截圖）

本月10日上午9時30分，在屋崙華埠9街夾Franklin街，一位非裔男子推倒66歲的謝婆婆（音譯，Ms. Tse）。謝婆婆表示，她當時去華埠看醫生，然後去銀行幫助一位住在養老院的朋友，回家路上被推倒，但沒有受傷，她感謝民眾的關心。

本案發生後，本報曾第一時間聯繫目擊者予以報導。根據ABC電視台知名記者Dion Lim的報導，襲擊的男子目前已經被逮捕。

屋崙華埠微信群上，兩個視頻廣為傳播，顯示謝婆婆被襲擊一幕。男子一路尾隨謝婆婆，走入攝像頭視野時，將頭上的連體衫帽往後放下，快速靠近右手提著包的謝婆婆，伸出左手，將謝婆婆推飛。有數個路人過來查看謝婆婆的傷情。

目擊者華埠合興佛具東主林子勤（Kenneth Lam）說，他當時開車去上班，在路口等紅綠燈。剛好看到匪徒襲擊老人一幕，非常生氣，對身邊的太太說，必須下車去阻止。於是緊急停車，快步衝上去，攔住襲擊的非裔年輕男子。

當時共有6名路人站出來見義勇為。其中一個華埠商戶，看到歹徒光天化日之下欺負老人，非常憤怒，飛奔過來，迎面給了歹徒一拳，預防歹徒繼續傷人。林子勤攔住歹徒後，對方害怕他繼續攻擊自己，連忙說，「別打我，我已經挨了一拳。」林子勤大聲呵斥他，「為什麼要來華埠傷害老人？下次再來胡作為非，我們一起揍你。」

不過，當時事發突然，一群人忙著阻止歹徒，沒有留下被推倒婆婆任何身分和資訊。警方也一度透過媒體和社媒呼籲，希望受害者或目擊者提供線索，讓被推倒的婆婆站出來指證，方便逮捕指控嫌犯。

屋崙華埠促進會（OCIC）事發後幫助確認了受害者身分，並呼籲華埠的不同組織在仇恨亞裔頻發的時期團結一心，守望相助。

66歲的華人謝婆婆，在華埠被推倒。她表示，沒有受傷，也謝謝民眾的關心。（電視新聞...
66歲的華人謝婆婆，在華埠被推倒。她表示，沒有受傷，也謝謝民眾的關心。（電視新聞截圖）

謝婆婆表示，當天她去華埠看醫生就診，然後去銀行幫忙某個住在養老院的朋友。當她準備回家時，被人從後面推了一下，然後摔倒，但沒有受傷，「我沒什麼大礙，也謝謝大家的關心。」得知肇事男子被逮捕，謝婆婆說，這讓她覺得社區更安全。她也提醒市民，外出小心，尤其在準備過農曆新年時要留意周邊情況。

2021年1月31日，在屋崙華埠，有嫌犯從背後連續推倒三位老者，受害人包括一位91歲西裔長者，另二位是分別為60歲和55歲的華人王先生夫婦。視頻網上傳播後，成為全美討論仇恨亞裔風潮的導火索之一。屋崙警方逮捕嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），他被起訴攻擊、造成身體傷害等五項罪名。

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