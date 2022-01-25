疫情似已越過高峰…灣區尚未走出最危險時期

儘管灣區有些地區宣布疫情最高峰已過，但一些縣的新增病例數還未減少，包括納巴縣。（美聯社）

灣區 許多地區的冬季Omicron疫情 似乎已越過最高峰開始走下坡，但是一些縣的新增病例還未下降，代表灣區仍未完全走出這波疫情最危險的時期。

根據加州衛生廳24日公布的最新疫情數據，灣區過去一周單日平均新增病例數比前一周下降34%，加州整體下降23%。儘管每日新增病例數開始減少，但以總數來看，感染率目前仍是整個疫情中最高。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）24日說：「我們確定Omicron疫情的最高峰已經過去，現在未知的是疫情會以什麼形式走下坡，馬連縣目前的病毒傳播率仍是有史以來最高。」

衛生官員提出警告指，許多民眾沒有向當地縣政府通報居家快篩檢測 結果，加上公共檢測站人手短缺和樣本處理時間延誤，可能使整體數字與實際情況不符。

舊金山市長布里德（London Breed）上周宣布，舊金山這波疫情已越過最高峰。然而，灣區有些縣還未能宣布勝利。

納巴縣衛生局局長雷路西歐（Karen Relucio）說：「儘管灣區部分地區的病例激增現象開始放緩、檢測陽性率開始下降，我們還在處理大量積壓的檢測樣本，一旦處理了這些樣本，新增病例數就會改變。樣本化驗工作的延誤讓我們難以斷言本縣是否已經越過疫情最高峰，我們希望在周末前能得出較明確的結果。」

舊金山24日通報單日新增病例率為每10萬人中有171例，不到1月第二周的一半，聖他克拉拉縣為204例，比1月第二周減少三分之一，馬連、蘇諾瑪和蘇拉諾等縣過去幾日的新增病例率則仍居高不下。

威利斯表示，其他地區Omicron病例快速激增和下降的趨勢令人感到樂觀，但灣區主要疫情指標，檢測陽性率和污水病毒含量，顯示本地疫情放緩的速度較慢。

威利斯說：「我們絕對不希望給民眾我們已經走出疫情的錯誤保證，因為新冠病毒的傳播在馬連縣仍然十分活躍。」

此外，儘管灣區住院新冠患者人數增長已漸趨穩定，但在灣區一些縣裡仍盤踞在歷史新高或接近歷史新高的水平。

截至23日，灣區住院新冠患者人數共2060人，聖他克拉拉縣為552人，舊金山為278人，兩縣皆為有史以來最多。這裡的住院人數包括因新冠住院的病人以及住院後才發現感染新冠的病人。