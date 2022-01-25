住院後意外發現感染新冠病毒 人數大增

在這波Omicron疫情中，因其他原因住院後才意外發現自己染疫的病人大增。（美聯社）

根據加州衛生廳公布的數據，舊金山 單日住院新冠病人人數18日創下262人的歷史新高，打破去年冬季疫情 創下的259人紀錄。自此，舊金山住院新冠病人不斷增加，20日增至274人，23日再增為278人。

隨著住院新冠病人顯著增加，與新冠有關的住院人數出現了一個重要的區別：病人到底是因為感染了新冠住院，還是住院後才知道自己感染了新冠？

舊金山加大上周公布的數據指出，截至1月19日，舊金山加大醫院的住院新冠病人當中，有六成是因為感染新冠住院，其餘四成是因為其他原因住院，接受檢測後才意外發現自己染疫。

數據顯示，舊金山加大醫院因感染新冠住院的病人人數雖然正在接近這波疫情的最高峰，但仍低於去年冬季最高峰。然而，「意外」住院新冠病人卻創下史上最多。在Omicron病毒出現之前，舊金山加大醫院平均每日出現的「意外」新冠住院病人不到15人，但這個月平均每日有近40人，以19日的51人為最多。

舊金山加大臨床訊息學專家克洛奇（Rhiannon Croci）表示，舊金山加大其實一直在追蹤這些數據，直到最近「意外」病例激增後，他們才開始通報這些數據。克洛奇說，在之前幾波疫情中，區分這兩種住院病人並沒有太大的意義，因為當時85%到90%的住院病人都是因為感染新冠才住院。

在Delta疫情中，舊金山加大醫院因染疫需要入住加護病房的病人約占40%到50%，但本月需要入住加護病房的染疫病人一直維持在25%以下。本月初公布的數據顯示， 舊金山加大醫院有約20名已完全接種疫苗 的病人因感染新冠住院，但最終必須入住加護病房的很少，應該是大多數民眾已經接種疫苗和補強針的緣故。

聖地牙哥加大醫院也觀察到類似的趨勢。醫療訊息長克雷（Brian Clay）指出，在前幾波新冠疫情中，「意外」新冠住院病人約占20%到25%，但從去年12月開始，「意外」新冠住院病人比例增加到35%，上周更增至將近50%。

「意外」病例雖然症狀較輕，仍可能對醫院造成重大影響。由於這些病人會把病毒傳播給他人，所以仍需要進行隔離。同時，對這些病人而言，感染新冠可能使他們原有的疾病惡化，導致必須入住加護病房。