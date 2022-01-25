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潘君達提案 加州K-12學生強制打疫苗 才能進行線下課程

編譯組／綜合報導
加州華裔民主黨參議員潘君達（Richard Pan)提出新法案，要求加州K-12年級所有學生，接種新冠肺炎疫苗後，才能進行面對面課程，且僅能以醫療理由豁免。(潘君達臉書)
加州華裔民主黨參議員潘君達（Richard Pan)提出新法案，要求加州K-12年級所有學生，接種新冠肺炎疫苗後，才能進行面對面課程，且僅能以醫療理由豁免。(潘君達臉書)

加州議會正研擬新法，將要求加州K-12年級所有學生接種新冠肺炎疫苗後，才能進行面對面線下課程，且僅能以醫療理由獲得豁免。

ABC 7電視台報導，加州華裔民主黨參議員、小兒科醫師潘君達（Richard Pan）24日與洛杉磯和聖地牙哥聯合學區代表，在Arleta高中介紹這項由他研擬的新法，將把新冠肺炎疫苗納入進行線下面對面課程的學童所要求的疫苗接種清單上。

洛杉磯聯合學區臨時教育總監賴利（Megan Reilly）說，「強制接種是有效的，可以挽救生命。接種疫苗者的反應不會太嚴重，若人們接種疫苗，病毒傳播性便會降低，這將減少病毒傳播和變種的機會。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年宣布學生強制接種疫苗令，但遭下級法院阻止，現在加州立法者正在權衡中。

潘君達的法案，不允許學生以個人信仰為由豁免施打疫苗，只能因醫療的理由取得豁免資格。他說，「我們將希望進行面對面學習的學生，做這樣重要的選擇，這種方式是確保線下學習的學生都能接種疫苗。」

除該法案外，幾天前立法機關還推出另一法案，允許12歲及以上學童，不須經過父母同意的情況下就可選擇接種疫苗。預計這兩項法案都會遭到部分民眾和反疫苗團體的強烈反對。

疫苗 加州 洛杉磯

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