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風勢減緩幫忙 科羅拉多山火喘口氣

編譯組／灣區23日電
23日風勢減緩，有利於消防員控制大索地區的科羅拉多山火。(美聯社)
23日風勢減緩，有利於消防員控制大索地區的科羅拉多山火。(美聯社)

23日風勢減緩，有利於大批森林消防員對抗加州風景區的大索爾(BigSur)科羅拉多山火(ColoradoFire)。這場山火一度威脅大索爾風景區著名的比克斯橋(BixbyBridge)。

根據加州森林防火廳發言人朱莉亞(CecileJuliette)，23日科羅拉多山火燃燒地區稍微擴展到1100畝，約有500名當地居民仍遭撤離。22日晚間風勢增強，山火燃燒地區擴大約100畝。

國家氣象局專家賓格曼(BrookeBingaman)表示，大索爾地區的風速23日間停留在每小時5哩到10哩之間，加上濕度維持在25%至35%之間，情況有利森林消防員控制山火發展。她說，這兩種天氣狀況對森林消防員都是大好消息，如果能下雨，那就更好了。

然而天公不作美，大索爾地區下一次降雨時間可能必須等一個星期以上。因此燒焦森林地區，仍然必須預防火苗復燃的危險。

科羅拉多山火爆發於上周五(21日)下午5時，當時風勢強大，山火從起火點巴羅·科羅拉多峽谷(PaloColoradoCanyon)與岩石溪(RockyCreek)推往太平洋沿岸，摧毀了約200棟建築物，幸好沒有人員受傷。

根據加州森林防火廳，23日當天有118名消防員與山火搏鬥，防火廳同時出動四架飛機，從高空撒水，同時撒下阻燃劑，控制火勢發展。

朱莉亞說，大索爾地區雖然壯美無比，然而到處懸崖峭壁，又是瀕臨大洋，對消防員來說，這是一場艱辛無比的挑戰。

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