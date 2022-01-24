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持槍劫匪 光天化日搶屋崙華埠華人餐廳

記者劉先進／屋崙報導
屋崙劫匪在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。圖為劫匪拿槍威脅店員。（馬作林供圖）
屋崙劫匪在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。圖為劫匪拿槍威脅店員。（馬作林供圖）

屋崙華埠近期治安情況起伏，華埠10街一家桂林米粉店21日上午11時32分發生持槍搶劫。東主侯先生和店員Shirley告訴本報記者，劫匪蒙頭蒙面，持槍進來要錢，手一直發抖，情勢危險。80多歲的侯先生當時很鎮定，告訴對方可以拿錢走，將對人的槍口放下。劫匪擄走300多元逃之夭夭。侯先生馬上報警。台山同鄉會華埠社安隊得知後也趕到現場協助。

劫匪蒙頭蒙面，進入華人餐廳搶劫。（馬作林供圖）
劫匪蒙頭蒙面，進入華人餐廳搶劫。（馬作林供圖）

事發的桂林米粉店接近10街和Madison路口，相對於華埠9街等位置，人流不多，蕭先生和舅父侯先生均為店東。店員Shirley說，餐廳在21日上午11時開門。疫情反復，店鋪並未開放堂食，在門口擺著一張桌子隔開，方便顧客取外賣。大約11時32分，一名蒙頭蒙面的非裔男子，推開桌子走進來。她打了一聲招呼。男子忽然掏槍出來指著她，索要錢財。

遇劫的米粉店。（記者劉先進／攝影）
遇劫的米粉店。（記者劉先進／攝影）

Shirley嚇了一跳，喊叫侯先生。她手中拿著手機，害怕有進一步動作激怒歹徒，所以退後一步。

練習過中國功夫的侯先生80多歲，走南闖北，在治安混亂的巴西待過，有很強應對突發事件的經驗。他看到劫匪的槍是大口徑，對著店員Shirley，手一直在發抖，估計對方情緒高度緊張。所以連忙說話吸引注意力，劫匪又將槍對著他。

店東侯先生面對槍口，沉著應對。（記者劉先進／攝影）
店東侯先生面對槍口，沉著應對。（記者劉先進／攝影）

侯先生當時說，「放鬆、別緊張。這裡的錢，你都可以拿走，把槍放下。」劫匪或許知道可以達到目的，情緒稍緩，放低了槍口。店員Shirley將收銀台300多元的現金給了歹徒。

劫匪當時還不滿意，希望再拿100元面額的現金。侯先生嚴肅的回答，「就這麼多了，你可以拿走。」對方得手後，快速逃出餐廳。

華人餐廳店員Shirley講述驚險一幕。（記者劉先進／攝影）
華人餐廳店員Shirley講述驚險一幕。（記者劉先進／攝影）

侯先生跟出去，看見劫匪右轉進入Madison街，估計有人開車接應。他連忙踩單車追上去，希望在保證自身安全的情況下，記錄劫匪車牌號。可惜右轉後，劫匪已消失得無影無蹤，可見早有準備。他知道附近有警車停靠。跑過去希望當面報警，可惜車內沒人。致電屋崙警局後，警員在20分鐘後才趕到現場，詢問做筆錄。

侯先生說，治安惡化，沒人希望遇到搶劫。但如果不幸遇到，一定要沉著冷靜，首先不要激怒對方，其次可以告訴劫匪，能給與一定錢財，讓對方以為達到目的，再穩定其情緒，防止擦槍走火。「那時最怕有客人忽然進來，撞破搶劫，讓劫匪在驚嚇之中開槍。當時我也想好了預案，如果有客人進入，怎麼安撫劫匪情緒，避免升級衝突。」

侯先生說，擔憂屋崙治安惡化，考慮將店鋪搬遷到柏克萊或聖利安住等地。店東蕭先生則表示，希望警方抓捕劫匪後，依法判處，不要再出現逮捕後釋放、繼續讓不法分子危害社區的情況。

屋崙華埠一家米粉店，被人持槍搶劫，店東侯先生沉著應對。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠一家米粉店，被人持槍搶劫，店東侯先生沉著應對。（記者劉先進／攝影）

此次搶劫發生後，屋崙華埠社安隊快速趕到現場協助查詢。社安隊負責人馬作林表示，近期華埠罪案增加。在22日早上7時40分，靠近Madison街夾9街附近，有華人女性長者做運動，一名非裔中年婦女試圖搶劫她的手機，華人激烈反抗，搶劫未遂。接著，一位越南華裔阿婆從蘭尼學院（Laney College）方向步行過來。劫匪這邊搶劫不成，又衝過去搶劫其手機，掙扎中老人摔倒在地，左手受傷。有跑步經過的25歲的華人男子拍照報警，十幾個年輕華人兄弟姐妹來幫忙，看她有無受傷。馬作林當時正在附近步行，看到警車後跑過去，查看是否需要協助，才得知此事。警方根據華人拍照線索，將劫匪抓捕。受傷的華人被送往醫院治療。

馬作林也提醒市民小心提防，遇到事情馬上報警，主動向警方提供線索，讓警方盡快將罪犯緝拿歸案。

華埠 華人 屋崙

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