Omicron傳染力驚人 灣區染疫住院人數 超越去年高峰

灣區新冠病患住院人數接近甚或超越去年冬天疫情高峰，醫院壓力沉重。(Getty Images)

灣區 新冠病患住院人數接近甚或超越去年冬天疫情 高峰。突然之間，醫院需要照顧大批新冠病患，幾乎應付不暇。納巴縣的皇后谷醫院(QueenoftheValley)上周新冠住院病患倍增。

美國全國上周平均每日新冠病患住院人數高達1萬5000人，這是疫情爆發以來，最高一周每日平均住院人數。包括舊金山縣在內，灣區各縣上周平均每日住院新冠病患已超過過去最高峰。

舊金山綜合醫院(SanFranciscoGeneralHospital)主管艾爾里曲醫師(Dr.SusanEhrich)說，這波Omicron 疫情來勢洶洶，對醫療機關產生極大衝擊。舊金山綜合醫院上個月只有一個新冠住院病患，元月19日竟高達64人。

Omicron傳染速度驚人，讓醫院人手應付不暇。艾爾里曲說，新冠疫情已持續兩年，此時此刻面臨這般挑戰，人人均感到筋疲力盡、意志低沉。

幸好目前大部分灣區民眾均已接種疫苗，此外Omicron新冠變種病毒引發的病情一般似乎較輕微，醫院大多數病人的病情沒有像去年一般嚴重。大約三分之一到一半檢測陽性的病人沒有出現症狀，他們住院治療其他方面問題。

由於Omicron患者病狀輕微，醫院加護病房(ICU)仍有空床容納更多病人，情況沒有像去年那麼緊急。灣區去年各醫院平均三分之一新冠患者病情嚴重，需要轉送加護病房接受治療，當時所有醫院擔心加護病房隨時爆滿，病情嚴重病人無法接受適當照顧。

根據統計，灣區各醫院今年轉送加護急救的新冠病患，約佔所有病患15%。需要呼吸機(ventilator)的病人更少。除了中谷地區外，加州各醫院加護病房運作相當穩定。加州中谷地區的加護病房一度幾乎爆滿，無法容納更多病人。

可是灣區醫院急診室出現大批人潮，帶給急診室員工極大壓力，同時延長急診病患候診時間。許多民眾感到呼吸有些問題時，隨即趕到醫院急診室求診，要求檢測是否感染新冠病毒。醫院員工要求他們先在家自行觀望一陣子，情況嚴重再來急診室求診。

目前各醫院面臨最大的問題是人手短缺。其實不僅是醫院，許多重要服務業如學校、航空公司、警察、救火隊、公眾交通都面臨人手嚴重不足問題。醫院更是面臨全面短缺員工，沒有足夠開藥方的藥劑師、沒有足夠實驗室技師完成各種檢驗工作，就連醫院清潔人員也不足，病人離開後，醫院往往找不到人清潔病房與病床。

納巴縣皇后谷醫院清潔人員馬丁尼茲(JuanaMartinez)最近參加罷工，要求加薪。她說，清潔工作非常忙碌，病人很多，等待清潔的病床多得不得了，許多同事無法上班，因此她必須清潔更多地方，承擔更大壓力。

根據統計，灣區有些醫院中，高達10%的員工因感染新冠病毒，或暴露於新冠病毒中而無法上班，或者由於家人感染病毒，請假在家照顧家人，這也是醫院目前面臨的一大挑戰。

由於醫院人手嚴重不足，加州州府目前允許感染新冠病毒醫護人員，如果沒有出現任何症狀，可以返回醫院上班。灣區官員表示，灣區各醫院似乎沒有採取這個新政策，感染新冠員工都請假在家。