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春節返台遇Omicron疫情加劇 5防疫規定必知

記者李榮／密爾比達報導
徐佳青在視頻中，介紹目前的防疫規定，也提醒僑胞留意。（記者李榮／翻攝）
徐佳青在視頻中，介紹目前的防疫規定，也提醒僑胞留意。（記者李榮／翻攝）

春節將至，許多海外台商或僑胞已經準備返鄉過節。依照台灣的統計，這次春節期間預計有約4萬名僑胞返國。不過，在新冠肺炎Omicron變種病毒的加劇之下，防疫的相關措施也愈來愈重要，因此僑委會副委員長徐佳青舉辦直播，向僑胞介紹最新的五大防疫規定。

第一，出境核酸檢驗報告採檢時間改變

首先是在核酸檢驗報告上，自1月4日零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附之COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」，報告起計日改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算。過去規定是以三天為檢定日期，且以報告出爐的時間來計算。現在為了讓防疫更精確到位，改為採檢日兩日內的報告。

徐佳青呼籲，僑胞們務必在上機前兩天才進行採檢。例如，假設要在2022年1月16 日搭機回台，1月14日才做核酸檢測，等1月15日拿到報告後，1月16日就能登機。這項新規定並非以48小時來計算，而是以上飛機的日期往前回推兩天作為標準。

第二，長程旅客入境檢疫措施加嚴

為避免旅外國人入境時可能把Omicron病毒帶入，因此自今年1月11日開始，政府將針對搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程直飛航班入境旅客，進行落地採檢，僑胞在飛機降落後第一步就到機場候機室，由相關人員進行PCR檢測，約一小時後檢驗報告出爐，結果呈現陰性者才能入境通關。檢驗結果陽性者，直接送救護車進入專責醫院。採陽的後送通道獨立，不會接觸其他入境旅客。徐佳青也提醒，有時採檢需要唾液檢測，因此請返台旅客在下機前多喝水，分泌唾液的量會比較足夠。

第三，適用第3級流行地區來台旅客

因應全球疫情快速變化，1月12日政府已將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及與奈及利亞等10國原列為以Omicron變異株為主的「重點高風險國家」名單移除，並適用目前已加嚴第3級流行地區來台旅客的入境檢疫措施。自第3級流行地區旅客搭機到台灣前應取得2日核酸檢驗報告，且事前安排檢疫居所，入境後領取快篩試劑，在檢疫及自主健康管理期間，需配合進行總計6次PCR檢驗及公費快篩，再以簡訊上傳檢測結果。

第四，台灣第三劑疫苗已經提前開打

疫苗追加劑從5個月縮短為3個月，也就是12周，只要年滿18歲以上，都能接種第三劑疫苗，包括高端、AZ、BNT、Moderna等四種廠牌可供選擇。她並建議，前兩劑皆施打AZ者，第三劑可改打AZ以外的其他疫苗，有助於提升免疫保護力。若是返國旅客尚未施打第三劑，未來在台灣也有機會施打，可透過1922及線上預約方式申請。

第五，申請數位新冠病毒健康證明

由於歐盟在去年12月22日起承認台灣「數位疫苗接種證明」，因此指揮中心已經開放「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用，未來民眾至部分地區，只要出示QRcode證明，就可縮短入境查驗時間。徐佳青並提到，不管是在台灣施打疫苗的小黃卡紀錄，或是做PCR的紀錄，都會保存在這個數位證明中。

疫苗 檢測 防疫

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