不懼嚴寒 49人客場13比10拿下包裝工隊

球迷形容傳奇四分衛羅傑斯的傳球為「外科手術刀」般精準。（Instagram截圖）

周六，49人客場不懼嚴寒，最終以13比10險勝包裝工隊。防守組和特勤組頂住了壓力，拯救了這個賽季。華人 資深球迷張哲遠說：「我們49人的征途尚未結束，進軍國聯決賽劍指超級碗。」

季後賽 首輪戰勝達拉斯牛仔的49人，周六長途跋涉做客五大湖區冰凍之城的藍波球場（Lambeau Field）。綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）在主場捍衛自己「國聯守門員」的稱號，自有優勢。

周六晚上，藍波球場的氣溫只有華氏2度，嚴寒是49人首先要面對的一個挑戰。有球迷統計，四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）所經歷過得最低開場氣溫也只有華氏38度，這將是對他傳球技術的一大考驗。49人季票擁有者張哲遠調侃道：「49人在訓練時想模仿天氣，都找不到功率夠大的製冷機。」

49人在上一輪外卡賽獲勝的關鍵，就是將球隊的優勢發揮的淋漓盡致，跑球好、進攻鋒線掩護到位、防守組關鍵時刻可以被信賴。最讓人揪心的依然是四分衛的發揮，伽羅博羅靠著近乎完美的發揮帶領球隊闖進季後賽，在上一場擁有巨大優勢的情況下，接連出現失誤幾乎讓牛仔隊翻盤。本就發揮不太穩定的他，再加上嚴寒的影響，本場是否能頂住壓力還需要觀察。

伽羅博羅必須控制自己的傳球失誤。（Instagram截圖）

張哲遠表示，49人需要打出一場完美的比賽，才有可能在藍波球場贏球。綠灣懲罰對手失誤的能力在全聯盟是數一數二的，如果伽羅博羅的傳球被多次抄截，那麼49人獲勝的幾率將大大降低。

包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）的歷史成就在現役球員中，可以說是僅次於傳奇布雷迪（Tom Brady）的。而從今年職業碗的票選結果來看，羅傑斯甚至是力壓布雷迪的存在。所以49人防守組，尤其是在角衛這個位置上，必須承擔更多的防守壓力。

49人最有力的武器依舊是既有外接能力，又可以跑球的塞繆爾（Deebo Samuel），他的速度以及覆蓋全場的攻擊範圍，是戰勝包裝工隊的關鍵。

而本場比賽的執法裁判組托伯特（Ron Torbert）是NFL 有名的「VIP觀賽團」，每場比賽只扔旗12.3次。本賽季，綠灣被扔黃旗89次，而49人時117次。所以從這個角度來看，較為寬鬆的判罰對於強調身體對抗和地面技術的49人來說更有利。