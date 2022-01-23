華裔新銳藝術家 「烏托花園」展現移民美國夢

借景，創始天地的女媧之手，比喻移民群體默默耕耘創造。（記者李怡／攝影）

鮮銳系列2022「烏托花園」InteriorGarden裝置作品展，日前在中華文化中心三樓的視覺中心舉辦媒體發布會。展覽作品是由第三代華裔移民 藝術家CathyLu創作的的園林石頭、瀑布、池塘等造景元素，作品展現移民和有色人種在美國尋夢的故事。本次鮮銳藝術展為期2022一整年。民眾可自行前往免費觀展，展覽開放時間：周二至周六，上午10時至下午4時。地點：750KearnyStreet,3rdFL.,SanFrancisco。訪客需佩戴口罩。

本次展覽作品的創作核心，是以移民體驗、多元文化的混合與同化、種族偏見等文化背景為依托。創作者希望此項目不僅為美國華裔，也為其他族裔移民包括非裔、印第安人等有色人種提供參考，並促使更多人去了解自己民族的文化與在美國文化的融合與突顯。

沉思池，池水的力量既微弱，亦是強大的。 （記者李怡／攝影）

中華文化中心策展人梁凱瑤說道，「烏托花園」展覽籌備兩年，這段日子美國亞裔 與其他少數族裔一起渡過全球疫情，走向覺醒。「烏托花園」展覽為期一年，也括一些特別策劃的合作項目。希望大家前來坐在烏托花園裡，思考回顧亞裔歷史文化的在海外的成長變遷。梁凱瑤說，亞裔一直被視為外人、模範少數族裔、替罪羊、獵奇對象，或被當成透明人，或被「過分矚目」，兩種感覺相互交織，強烈而迷惘。本次展覽體現了移民和有色人種在美國尋夢與反烏托邦之間的掙扎。通過石頭、瀑布、池塘，以及借景的傳統比喻，創造了一個反思與和解的空間。

灣區華裔藝術家CathyLu以中國神話中的仙桃園，和西方的伊甸園，兩大烏托邦式花園，創世神話為依據，並借用中國古典園林的表現手法，為美國夢的期許和大量移民及有色人種在美國的反烏托邦式體驗間的落差提供靜觀的空間。

CathyLu說，「希望此項目不僅為美籍華人，還為其他少數族裔，包括非裔、印第安人等有色人種提供空間，思考自己在美國同時被突顯和被忽略的異化經歷。」CathyLu是中華文化中心最新推出的鮮銳系列藝術家，此系列重點引介富有開創性的，處於職業上升期的華裔藝術家。