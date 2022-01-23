金山醫師：COVID已成地方性流行病 而非「全球大流行」

舊金山醫生稱COVID-19已為「地方性流行病」，而非「全球大流行」。 （電視新聞截圖）

舊金山 加大的四名醫師向州長紐森(Gavin Newsom)、所有公立學校 校長和加州 各縣的公共衛生官員發出一份在線請願書，呼籲對用語進行調整，承認新冠病毒引發的肺炎為「地方性流行病」，強調加州應致力於 「結束所有仍在施行的限制，尤其是針對兒童的限制。發表在Change.org的請願書名為 「加州公立學校後Omicron轉折點」，周五（1月21日）下午已有3000人在上面簽了名。

請願書指出：「我們特別關注我們的加州政策繼續對兒童和青少年造成的損失，我們寫信要求加州官員承認COVID-19在Omicron激增後已呈現為地方性流行病，因此需立即將我們的公共對話轉向確定取消公立學校中所有仍在實施的COVID-19限制。」

根據《流行病學詞典》，「地方性」一詞意味著 「在某個地方或地區生長或存在」，而 「大流行」意味著 「發生在全世界或非常廣泛的地區的流行病，跨越國際邊界，通常影響大量的人。」

「病毒感染的地方性流行階段意味著......它不會造成大流行階段的可怕住院，…我們會有足夠的人口免疫力，所以它被控制在低水平。」舊金山加大教授甘地（Monica Gandhi）博士說。舊金山市最高衛生官員周四（1月20日）也承認，Omicron變體的激增在舊金山終於下降了。儘管病例數量創下歷史新高，但最近的病例激增大多是輕微或無症狀的感染。

請願書聲稱，舊金山COVID-19的安全限制措施目前過於嚴格，尤其是在公立學校，應該在不久的將來作出改變。限制性政策在整個疫情中造成了相當大的附帶損害，並繼續對我們的職業和個人生活產生負面影響，既沒有明確的好處，也沒有任何結束的跡象。

該請願書呼籲在加州進行17項改革，其中包括：

承認強行規定可能會增加對政府和公共衛生官員的不信任和反感；

承認COVID-19疾病對兒童造成的風險較小，但限制措施對兒童造成的損失則過大；

承認由於疫情造成的社會孤立和焦慮，我們的兒童和青少年正在出現心理健康危機；

承認正在經歷的教育危機，因為兒童不能看到他們的老師和同伴的臉，不能充分地聽到他們的聲音並與他們互動；

立即允許學齡兒童在戶外，包括在運動期間摘下口罩，澄清戶外接觸COVID-19的風險極低；

如果學前班和日托班的教師和學生選擇，請立即允許他們在任何時候都不戴口罩；

承認目前的Omicron變體比以前的變體更不致命，努力結束對無症狀者進行無意義的測試；

承諾對所有COVID-19限制性政策進行嚴格的成本效益分析，以確保利益總是大於傷害，而不是不成比例地將預防COVID-19傳播置於所有其他健康考慮之上，等等。