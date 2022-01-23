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幫助染疫居民康復 金山延長經援 再撥款540萬元

記者李怡 / 舊金山報導
金山擴展「復甦權利」計畫資金，將再支持另外5400名因COVID-19需要自我隔離，且無法獲得醫療保險社會保障或其他援助方式的舊金山居民。（記者李怡／攝影）
金山擴展「復甦權利」計畫資金，將再支持另外5400名因COVID-19需要自我隔離，且無法獲得醫療保險社會保障或其他援助方式的舊金山居民。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德和市議員盧凱莉（Hillary Ronen）周五宣布，舊金山將從市政基金中額外撥款540萬元，將經援計畫「復甦權利」（Right to Recover）延長至2022年6月，以應對當前申請激增的情況。擴展計畫資金將可支持另外5400名因 COVID-19需要自我隔離，且無法獲得醫療保險社會保障或其他援助方式的舊金山居民。

創立「復甦權利」計畫的目的是，為在COVID-19檢測結果呈陽性後，處於隔離狀態而有經濟困難，無法獲得失業保險或帶薪病假等福利的人們，提供生活安全保障。大約46%的計畫參與者是西語裔民眾，英語者佔43%，其他語言使用者包括粵語、俄語和阿拉伯語。

Right to Recover 於2020年7月，市議員盧凱莉提議，由市府經濟和勞動力發展辦公室 (OEWD)、公共衛生局 (SFDPH)、舊金山加大 (UCSF) 和社區之間共同合作創立。成立初期向申請者供1285元的14天經濟支持，但OEWD辦公室已將付款金額調整為1000元，以符合更新後的CDC指南建議隔離10天。

自成立以來，已向此計畫撥款共1090萬元，迄今已為7037名舊金山人提供服務，其中75%的受助人居住在受疫情影響最嚴重的社區，包括米慎區（Mission）、灣景區（Bayview）、訪谷區（Visacion Valley）、田德隆（Tenderloin）和南市場區（SoMa）。預計新增540萬美元的延期將為大約5400多名人提供服務。總計1630萬元的計畫資金將共為1萬3800多名從COVID-19中康復的居民提供服務。

計畫的申請步驟， 當你的COVID-19檢測呈陽性時，舊金山公共衛生局（SFDPH ）會與陽性病例患者聯繫，並根據他們的需求提供匹配資源。 公衛局會將有經濟援助需求、以便可以安全隔離的個人，轉介給 OEWD 及其社區合作夥伴，以獲取補助金，過程不會詢問或記錄有關公民身分或移民身分的任何問題。

舊金山公衛局長考法克斯（Grant Colfax）說，「我們需要讓感染COVID-19的舊金山人，能夠為了自己的健康和福祉而隔離和康復，並防止病毒在其家庭和社區內的傳播。」

舊金山 醫療保險 檢測

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