網路不實訊息… 毒口罩迷昏搶劫？ 金山警局：未聽說

社群媒體19日出現一則警告訊息，稱舊金山民眾遭有毒口罩迷昏搶劫，警方表示未曾聽說。（Getty Images）

一個隸屬舊金山 警局的公共安全組織日前發布了一則備受質疑的假消息，稱民眾遭挨家挨戶分發有毒口罩 的歹徒搶劫。

San Francisco SAFE是與舊金山警局合作的一個非牟利組織，他們20日在社群媒體 推特和Nextdoor上傳了一則訊息，警告居民小心有毒口罩騙局，以免遭到搶劫。

這則由San Francisco SAFE執行董事沃西（Kyra Worthy）上傳的訊息說：「警告！有人挨家挨戶分發口罩，稱這是地方政府的新措施。他們會要求您戴上口罩看適不適合，但這些是塗有化學藥物的口罩，一旦戴上會被迷昏，歹徒就會入屋搶劫。」

這則訊息很快就被刪除，但San Francisco SAFE未做出任何解釋，沃西直至21日下午都沒有回應媒體的詢問。

和美國其他地區收到的類似警告一樣，這則訊息已被多個查證網站認為不實。

舊金山警局發言人魯卡（Robert Rueca）表示，他們知道有這則貼文，但沒有聽說有任何涉及有毒口罩的事件。魯卡說：「舊金山沒有任何這類事件的報告紀錄。」

魯卡表示，San Francisco SAFE是舊金山警局的合作夥伴，他不清楚這則貼文為何被刪除，或是被誰刪除。

曾經隸屬於舊金山警局的San Francisco SAFE在官網上表示，他們大部分的資金都是來自警方。