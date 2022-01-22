網路不實訊息… 毒口罩迷昏搶劫？ 金山警局：未聽說
一個隸屬舊金山警局的公共安全組織日前發布了一則備受質疑的假消息，稱民眾遭挨家挨戶分發有毒口罩的歹徒搶劫。
San Francisco SAFE是與舊金山警局合作的一個非牟利組織，他們20日在社群媒體推特和Nextdoor上傳了一則訊息，警告居民小心有毒口罩騙局，以免遭到搶劫。
這則由San Francisco SAFE執行董事沃西（Kyra Worthy）上傳的訊息說：「警告！有人挨家挨戶分發口罩，稱這是地方政府的新措施。他們會要求您戴上口罩看適不適合，但這些是塗有化學藥物的口罩，一旦戴上會被迷昏，歹徒就會入屋搶劫。」
這則訊息很快就被刪除，但San Francisco SAFE未做出任何解釋，沃西直至21日下午都沒有回應媒體的詢問。
和美國其他地區收到的類似警告一樣，這則訊息已被多個查證網站認為不實。
舊金山警局發言人魯卡（Robert Rueca）表示，他們知道有這則貼文，但沒有聽說有任何涉及有毒口罩的事件。魯卡說：「舊金山沒有任何這類事件的報告紀錄。」
魯卡表示，San Francisco SAFE是舊金山警局的合作夥伴，他不清楚這則貼文為何被刪除，或是被誰刪除。
曾經隸屬於舊金山警局的San Francisco SAFE在官網上表示，他們大部分的資金都是來自警方。
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