僑社看板╱聖拉蒙2.6新春賀歲活動登場

為喜迎虎年春節，在2月6日，東灣聖拉蒙市中心購物廣場 City Center Bishop Ranch聯合雜誌Diablo Magazine等，將推出系列歡慶春節活動。（主辦方供圖）

一歲春作首，百獸虎為王。為喜迎虎年春節，在2月6日（農曆初六），東灣聖拉蒙（San Ramon）市中心購物廣場 City Center Bishop Ranch聯合雜誌Diablo Magazine等，將推出系列歡慶春節活動。

聖拉蒙是康曲柯士達縣最大的城市之一，曾在2018年被評為加州 最宜居的城市。這座新興的城市多元化，有各族裔移民 ，每年都會有一系列不同的各民族文化慶祝活動。此次虎年新春慶祝活動，再次體現了城市對社區亞裔 移民文化的重視，也希望吸引不同背景、不同文化的各個族裔人民一同參加，共襄盛舉，增進瞭解、互助和諧。

慶祝活動將於2月6日上午11時在位於市中心的San Ramon City Center舉行，共分為三個場次，分別是11:00-11:45、12:00-12:30、和1:00-1:40。每個場次均有當地的亞裔藝術團體獻上精彩表演，包括傳統迎春節目，舞龍舞獅、中國武術表演、音樂、舞蹈等等。城市主辦方更貼心按照華人習俗，給現場觀眾送出虎年紅包，借此祝福觀眾新一年平安健康，順利美滿。

主辦方表示，虎作為亞裔文化之中的萬獸之尊，一直被視為祥瑞之一。它擁有神力，辟邪納福。這一美好寓意，更為備受疫情困擾但仍然滿懷希望積極向上的市民所需要。逢此文化盛宴，主辦方誠邀市民共同慶祝，更希望亞裔同胞穿上傳統新衣、舉家前來。