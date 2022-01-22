聖他克拉拉縣發6萬免費家用檢測劑 22日線上預約

聖他克拉拉縣將以線上訂購的方式免費發放6萬個檢測劑。此為示意圖。(美聯社)

新冠病毒家用抗原檢測 劑在多家藥店早已是售罄的狀態，一經補貨就會被迅速搶購一空。聖他克拉拉縣官員21日宣布，將以線上訂購的方式免費發放6萬個檢測劑。

總共1.5萬個預約名額將在22日(周六)開放，居民可以在sccfreetest.org網址預約。預約成功後，可前往聖縣任一一處監測點領取四劑。

由於新型變種病毒 Omircron具有突破性的感染特質，導致聖他克拉拉縣感染率飆升。聖縣官員預測，1.5萬個名額將會被迅速預約完畢。

「儘管我們看到Omircron病例有下降的趨勢，但是在社區當中的傳播的新冠病毒仍保持在相當高的水平。」聖他克拉拉山谷醫藥中心副醫藥官唐醫師（Dr. Jennifer Tong)表示，「家用抗原檢測劑是我們對抗新冠病毒的另一個工具，它可以保障我們的社區安全和健康」。

聖縣政府還將通過社區組織挨家挨戶分發檢測劑，以確保檢測劑可以公平地分配各每一個需要的人。

預約成功的人會被分配到一個二維碼。憑藉著這個二維碼，才可以領取測試劑。目前，測試點還不能接受非預約的居民領取測試劑。

領取檢測劑的地點包括，聖荷西 Hellyer公園、Martial Cottle公園、洛斯阿圖的Vasona公園以及Foothill公園。

領取時間被限制在22日至29日。縣府官員表示，會根據分發情況以及評估考慮是否擴大分發數量。