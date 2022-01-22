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聖荷西竊車賊與警交火 兩度槍戰遭擊斃

記者王子涵／聖荷西報導
盜車賊卡特被多名警員擊斃。（聖荷西警局提供）
盜車賊卡特被多名警員擊斃。（聖荷西警局提供）

聖荷西警方表示，四名警員在19日（周三）夜間與一名盜車賊兩度爆發槍戰，最終32歲的嫌犯卡特（Robert Seth Carter）被警方當場擊斃。

在21日的發布會上，聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）表示，槍戰的全過程被多名警員的執法儀以及空中的警用直升機記錄下來。卡特首先將槍口指向一名嘗試接近的警員，並發射了整整一彈匣的子彈，所幸並未有警員或是路人中彈。隨後，多名警員進行還擊，卡特被擊中多發子彈後，在被送往醫院不久被宣告死亡。

案件發生在當地下午6時，警用直升機首先定位了一輛被報告為失竊的豐田凱美瑞汽车。駕駛在發現身後有警車跟隨後，立即逃離，並十分危險地駛入逆行車道。

馬塔表示，警員在空中直升機的幫助下，一路跟隨嫌疑犯駛入280高速通網聖荷西市中心的方向。嫌犯在Monroe街突然停在一輛車的後方，車的副駕駛上有一名男子。隨後嫌疑人用槍指向車中的男子，並進入了這輛車，車中男子下車後逃離了案發現場。

警方指出，嫌犯卡特並未成功啟動被劫車輛，隨後返回到凱美瑞車中繼續逃逸。在駛入某交叉路段時，還與一輛正常行駛的轎車發生碰撞。卡特隨即棄車逃亡，手中持有一把手槍。警方表示，被撞車輛中的多名乘客都受到不同程度的傷勢。

徒步逃逸的卡特用槍指向過往車輛，試圖再次劫持路過的車輛。一名追捕的警員嘗試靠近後，卡特立即打光了彈夾中的所有子彈，繼續逃逸。所幸警員以及路人都沒有被命中。

在隨後的追捕中，卡特持續用槍挑釁。到場的四名警員每人至少發射了一發子彈進行還擊，卡特被擊中後倒地。隨後，聖他克拉拉縣警長辦公室的警犬部隊到達，警犬通過拉扯嫌犯的腿部，將他與武器拉開距離。

隨後，卡特被警方制服，救護車也將他送往最近的醫院。達到醫院不久後，卡特被宣告死亡。

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