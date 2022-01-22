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失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙

編譯組／綜合21日電
失蹤史丹福醫院護士被發現陳屍佛利蒙，死亡原因方式未知。（取自臉書）
失蹤史丹福醫院護士被發現陳屍佛利蒙，死亡原因方式未知。（取自臉書）

正在被當局尋找的一名27歲的史丹福醫院護士，其屍體20日（周四）在佛利蒙被發現。朋友們說他是在18日（周二）失蹤的。

阿拉米達縣驗屍官局中士路卡（Jeremy Lucha）說，奧德爾（Michael Odell）的屍體於20日下午2時15分被發現，但並沒有給出死亡的原因或方式。

奧德爾在巴洛阿圖的史丹福醫院上完夜班沒有回家後不久，他的室友就向東灣公園局報告了他的失蹤。他在那家醫院的重症監護室擔任神經科護士。

他的室友帕雷德斯（JoshuaParedes）說，奧德爾當時正在值班，大約在18日凌晨4時30分，他告訴他的主管他忘了東西在車裡，但馬上就回來。帕雷德斯說，他再也沒有回到他們位於舊金山卡斯楚區的公寓。

據帕雷德斯說，奧德爾的手機通過Find My Friends應用程序最後一次定位是在18日上午8時，在佛利蒙的鄧巴頓大橋收費廣場附近被發現，並向東行駛。帕雷德斯和至少十幾名志願者，後來又有加州公路巡警海沃德分隊的警官加入，搜索了該地區附近的一個野生動物保護區及海岸線。

當天上午，加州高速公路巡警海沃分隊在當地找到了奧德爾的汽車

加州 舊金山 汽車

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