最新研究：疫後「腦霧」 致認知衰退

「腦霧」是長期新冠患者最常見抱怨症狀之一，這是部分感染冠狀病毒者所經歷的一系列神祕且持續的症狀。(美聯社)

科學家對新冠患者持續「腦霧」(brain fog)現象的研究，近來首次提出報告，發現有患者大腦與脊髓周圍的透明液體異常。這項發現是由舊金山 加大領導的小型研究結果，發表在18日的「臨床與轉化神經學年鑑」(Annals of Clinical and Translational Neurology)期刊。

報告指出，腦脊液中蛋白質水平升高，顯示發炎現象，並且從未預料到抗體可能暴露異常活化的免疫系統。舊金山加大冠狀病毒神經認知研究計畫腦科專家赫爾穆斯(Dr. Joanna Hellmuth)表示，即使病毒不再存在，受到病毒刺激的免疫系統也可能以一種意想不到的病理方式發揮作用。

這些異常現象也提供證據，支持這些患者自疫情開始以來堅持的說法：他們在染疫後的認知衰弱問題是真實存在的，而非疲勞或壓力問題。赫爾穆斯指出，許多患者被醫生、親友告知他們瘋了，「如果我們不知道發生了什麼，就不能忽視這些病患。」

「腦霧」是長期新冠患者最常見的抱怨症狀之一，這是部分感染冠狀病毒者所經歷的一系列神祕且持續的症狀。赫爾穆斯表示，患者在認知方面的抱怨通常是「執行功能」，例如記住近期事件、回想姓名與其他細節、專注力、思考速度等，全都需要獲得大腦額葉網絡支持。

有腦霧現象的研究參與者中，平均有2.5個認知風險因素，例如糖尿病、高血壓 或飲酒史；沒有腦霧者中，平均只有不到一個風險因子。

這項研究的研究人員包括紐約威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)、舊金山加大多位學者，研究17名平均於十個月前感染新冠但從未住院的患者。除了其中4人之外，他們在染疫之後全都出現持續的認知障礙症狀。

研究人員在對每名參與研究者進行腰椎穿刺後，分析有助於調節大腦血流的腦脊液與其他功能。其中，沒有認知症狀的四名患者的腦脊液正常。其餘13名參與者中，有10人腦脊液中的蛋白質水平升高，顯示發炎加劇，並在某些情況下，抗體顯示免疫系統可能過度活躍。

赫爾穆斯認為，這些發現只是了解染疫後腦霧的漫長道路上的一步，並指出，異常可能不會導致認知變化，但認知變化明顯與腦霧相關。美國國家神經疾病與中風 研究機構臨床主任納斯(Dr. Avindra Nath)並未參加研究計畫，他說，該研究計畫的缺點包括樣本數量小與數個未知因素，但其優勢是，能在一組未住院的輕度新冠患者中記錄某些認知表現，可能是免疫介導的可能性，受到免疫出錯影響的症狀。