威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權

威善高（Scott Wiener）表示，無論父母的信仰或職業性質如何，讓年輕人能夠自主接種疫苗，這對他們的身心健康至關重要。（圖：威善高辦公室提供）

代表舊金山地區的州參議員威善高(Scott Wiener)，21日提出參議會第866號提案(代號SB 866)，即「青少年選擇疫苗 法案」。SB 866提案允許12歲及以上的青少年，在未經父母同意的情況下可以接種疫苗，且適用於美國食品和藥物管理局(FDA)批准、符合疾病控制和預防中心免疫實踐諮詢委員會(ACIP)建議的所有疫苗。

這意味著允許12歲及以上的青少年人在未經父母同意的情況下，可以對自己的身體做出決定，包括接種HPV和乙型肝炎疫苗、獲得生殖保健和心理保健以及其他保健服務。SB 866以現有法律為基礎，擴大青少年接種疫苗的機會。

威善高表示，無論父母的信仰或職業性質如何，讓年輕人能夠自主接種疫苗，這對他們的身心健康至關重要。對於還沒有接種疫苗的人來說，COVID-19病毒是致命的。如因為父母拒絕或不能將孩子帶到疫苗接種點，而阻止青少年接種疫苗，是不合情理的。

他說，如此多的青少年想要接種疫苗，以便正常參加運動或樂隊、旅行、去朋友家，但由於父母的觀點、信仰或沒時間，不帶孩子去，未接種疫苗的青少年就會降低學校的安全性，並威脅到學校的正常開放上課。在阿拉巴馬州 和南卡羅來納州 ，已經允許青少年在未經父母同意的情況下接種疫苗，青少年也應該有權保持自己的健康和安全。

因COVID-19大流行的持續，以及用於預嚴重COVID-19感染的高效安全疫苗的廣泛使用，青少年可以自主接種疫苗，比以往任何時候都更加重要。在美國，超過四分之一的12歲至17歲青少年、近100萬人仍未接種疫苗。低疫苗接種率可能會給青少年帶來可怕的後果，最近的一項研究發現，幾乎所有需要重症監護的COVID-19染疫青少年都未接種疫苗，所有死亡的人都未接種疫苗。

根據現行法律，未經父母同意，不得為12歲和17歲的年輕人接種疫苗，除非該疫苗專門用於預防性傳播疾病，這成為加州青少年健康的一個重大障礙，特別是在父母和孩子對疫苗持有不同觀點的情況下。

如果孩子遭受醫療忽視，或者僅僅因為父母工作忙或其他原因，無法帶孩子去看醫生，父母同意才能注射疫苗的要求，也是青少年健康的一大障礙。低收入兒童可能需要等待更長的時間才能接種疫苗，因為他們的父母可能工作時間更長，且沒有帶薪休假。

12歲至17歲的青少年，也應該可以獲得像節育墮胎、針對性傳播感染、藥物和酒精相關疾病、性侵犯和親密伴侶暴力造成的傷害、以及精神健康障礙的醫療服務，且都無需父母同意。除阿拉巴馬州和南卡羅來納州之外，華盛頓特區、俄勒岡州和羅德島州等也已經允許未成年人在未經父母同意的情況下接種疫苗。