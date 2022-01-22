民眾搶購N95口罩 淨化再用須小心 水洗、加熱都不行

這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

新冠病毒疫情 發展兩年以來，病毒不斷變化，但若政策和防疫方向跟不上疫情發展趨勢，造成更多資源浪費，勞民傷財。專家分析，這波Omicron 病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩 ，卻不懂得如何使用，有些人還將N95口罩拿去加熱消毒，都是錯誤的做法。

台大特聘講座教授暨美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北分析，Omicron變種傳染性極高，美國政府終於證實布口罩沒什麽用，建議民眾戴N95或KN95，許多人為了要重複使用這些價格昂貴又難買到的口罩，居然像處理布面口罩一樣，拿N95口罩去清洗或消毒，犯了嚴重的錯誤。

他分析，因為水洗、消毒或加熱，都會破壞N95口罩内夾層的三層濾網和靜電吸附功能，功能一被破壞，病毒就可能從濾網空隙鑽入，要不然就會讓濾網堵塞，而使呼吸的空氣從四周進出，使用者也許會覺得呼吸反而通暢了，但其實是口罩的效用完全被破壞了，等於沒戴口罩。

張智北分析，正確的做法應該是，輪流使用四、五個N95口罩，每天用過以後就放在一個開口的紙袋子裡，口罩上如果有病毒，一、兩天以後就會失去活性，若是去了有新冠病人的場所，用完就立刻抛棄。這樣至少一個口罩可重複用許多天，直到潮溼、髒污或有異味跡象，或耳環帶鬆動失去彈性，口罩邊緣產生空隙時，再抛棄。這樣比較環保又能提高口罩使用效益。

他分析，兩年前新冠疫情剛開始時，美國政府曾釋放誤導的訊息，告訴人民口罩要留給醫院用，一般人不需要，那時民眾普遍對病毒缺乏認知，還把個人預防感染的重點放在清潔消毒上，很多科學家研究病毒在不同物體表面能存活多久，買東西要戴手套，回家要換衣換鞋、淋浴，甚至郵件包裹要先放外面一夜，等等。

張智北分析，直到2020年6月才開始有專家質疑，這些躲避碰觸的狂熱是否太過分了，也直到那時，專家對病毒感染的途徑研究開始有些眉目，發現主要感染途徑是空氣傳播，所謂的空氣傳播不只是感染者近距離咳嗽、噴嚏飛沫，而是空氣中懸浮的微小粒子（氣溶膠）。

張智北說，美國政府和世界衛生組織專家們就像航行中的貨輪一樣，很難轉彎，各堅持己見，後來新的研究陸續發表，100多個大氣科學同行聯名上書，才終於敲醒官方專家，承認呼吸才是感染最重要的途徑。

他說，直到現在為止，都沒有一篇夠分量的研究論文，找到因為接觸物件而感染的確切證據，但這個巨大的錯誤，不知浪費了多少資源和人力，而製造清洗和消毒液的幾家大公司，卻賺取了億萬美元的利潤，若同樣金錢用來購買口罩和檢測劑，或許可挽救數以萬計的人命。

張智北說，回到N95口罩的話題，如今因為Omicron變種病毒傳染性極高，美國政府也證實布口罩沒什麽用，建議民眾戴N95或KN95，許多人為了要重複使用這些價格昂貴又難買到的口罩，又開始陷入一窩風搶購熱潮，因此建議大眾，若真的用N95口罩，照著他上述方式靜置處理就好，不要特別清洗、消毒，反而造成口罩失效，又再次浪費資源、造成錯誤防疫。