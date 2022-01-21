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舊金山機場槍響 警擊斃一持槍男子

記者李怡╱舊金山報導
舊金山國際機場國際航站樓20日發生槍擊，一男子被警擊斃。(美聯社)
舊金山國際機場國際航站樓20日發生槍擊，一男子被警擊斃。(美聯社)

舊金山國際機場20日發生槍擊事件，不確定是否有華裔傷亡。對峙局面嚇傻乘客

當天早上7時，警方在舊金山機場國際航站樓擊斃一名20多歲的男子。目前警方未透露死者身分。根據警方，死亡的男子當時手持兩把手槍與警察對峙，場面十分危險，並引發國際航站樓和捷運站（BART）入口出現人群騷動。最終警方將男子擊斃死亡。

機場官員報告說，騷動的情況在上午8時20分左右得到控制， 並在上午8時48分重新開放捷運站。

根據一位拒絕透露姓名的乘客說，他於早上7時30分左右在上班途中，經過舊金山國際機場站下了捷運。當時他看到五名拿著槍的警察，對捷運乘客大喊「回去！」當時引起了車上乘客的驚慌。他表示，一輩子都沒經歷過這樣的事情。

儘管前往舊金山國際機場的捷運服務於上午9時左右恢復，但還是取消了幾列車次，導致乘客被困在 Millbrae 站台上，而驚慌失措。

機場發言人雅凱爾(Doug Yakel)表示，衝突發生在20日上午7時30分左右。舊金山警察局機場分局的警察獲報後趕到現場，看到一名男子揮舞著兩支槍，持續做出挑釁與威脅的動作。雙方對峙了近一小時，警方試圖緩和局勢，並向對方發射布袋彈。但男子仍持進攻狀態，並產生威脅，因此警方對男子開槍。另有一位目擊男子被流彈掃到受輕傷，已送往醫院接受治療，目前無礙。

在槍擊案件發生後，聖馬刁縣警和舊金山警察局還未對此事件作出回應，暫不確定是否有華裔居民傷亡。聖馬刁縣副總檢察官斯蒂芬·瓦格斯塔夫(Steve Wagstaffe)表示，會在大約10天後，舉行一次關於警察槍擊事件的市政會議。

機場官員報告說，騷動的情況在上午8時20分左右得到控制， 並在上午8點48分重新...
機場官員報告說，騷動的情況在上午8時20分左右得到控制， 並在上午8點48分重新開放捷運站（BART）。（美聯社）
根據目擊者稱，在搭乘早班機時看到大量警察湧入航站樓，嚇得很多乘客不敢挪步。 （美...
根據目擊者稱，在搭乘早班機時看到大量警察湧入航站樓，嚇得很多乘客不敢挪步。 （美聯社）

機場 警察 舊金山

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