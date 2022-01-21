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布里德穿唐裝 向華裔及世報讀者拜年

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德（London Breed）為廣大華裔同胞和世界日報的讀者朋友們拜年。（圖片由市府辦公室提供）
舊金山市長布里德（London Breed）為廣大華裔同胞和世界日報的讀者朋友們拜年。（圖片由市府辦公室提供）

在華裔最重要的年節，虎年春節即將到來之際，舊金山市長布里德（London Breed）為廣大華裔同胞和世界日報的讀者朋友送上新春祝福。 布里德20日換上了中國春節的傳統唐裝，手拿春聯，在市府辦公室用中文說：「祝大家虎年快樂，身體健康，恭喜發財！」

本報曾多次提醒同胞和讀者朋友們，在慶祝春節到來之際，也要小心防疫。為了防疫需求並保護家人的安全和健康，今年新春的慶祝方式可能與以往有所不同，同時年關將近還要謹防頻發的花樣騙局。以防患於未然的心態，過一個溫暖紅火的中國年。

春節到來之際，舊金山警察局提醒華人社區，警惕祈福騙局，在每年春節時候，詐騙犯會利用大家對朋友和家人的關愛，以達到欺騙目的。詐騙有不同的方式，其中一個影響華人社區的騙局就是祈福騙局，也稱金光黨詐騙。就是陌生人聲稱為了破解詛咒，或為疾病提供解決方法或進行祭祀儀式，其中必須提供現金和貴重物品作為儀式過程的一部分。 

「祈福騙局」舉報熱線是(415)-553-9212。以下是一些有關祈福騙局的安全提示，提防陌生人。請勿與陌生人一起在銀行/自動櫃員機提款。不要把錢或貴重物品託付給自稱祈福或治療的陌生人。不要讓陌生人進入家中。

如遇到任何騙徒或知道長者被騙徒接近，都應該立即聯絡警方。公眾可以在舊金山警察局各分局或致電（415）553-0123與警方聯絡，向警方求助和報案。廣東話熱線為（415）553-9212或1-855-737-3847。

此外，當局還建議其他一些重要的個人和家居安全提示，結伴購物或外出，以避免一人獨行；只攜帶少量現金，並確保財不外露。離開車輛時，將貴重物品放在視線之外。如果有必要將貴重物品存放在車中，在到達目的地之前辦妥，以避免在公共場合開啟車尾箱。將傳統的家居裝飾物放在室內。

除了社區關係組、特別行動局和特殊受害人調查組的工作外，警員還將在商業區及各區內巡邏，而便衣探員將集中在「黑點」巡視，讓舊金山居民安全度過新春佳節。

舊金山 詐騙 警察

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