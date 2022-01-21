屋崙社安隊義工遇襲 生日出院仍堅持巡邏

屋崙華埠社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）被7人搶劫圍攻，擊中頭部。他被打暈後不省人事。他在生日當天出院，還不忘來華埠巡邏，保護市民安全。（馬作林供圖）

16日晚10時許，東灣台山同鄉會屋崙華埠 社安隊隊員梅爾文（Jonathan Melvin）在Madison街夾14街散步時，被7個非裔男子搶劫。會中國功夫的梅爾文飛腿踢到一歹徒，又揮拳打得另一歹徒不能動彈。但另五個劫匪圍上來攻擊，他寡不敵眾，被打暈在街道上，劫匪搶走手機 、錢包和鑰匙。幸虧好心人報警，梅爾文被送到醫院救治。

他在19日生日當天上午出院，還不忘記參加社安隊巡邏，並提醒義工注意安全。義工按照中國習俗，送給他生日紅包，又買了蛋糕，齊唱生日歌，梅爾文數度落淚。

社安隊負責人馬作林20日說，梅爾文的故事讓人感動。社安隊從去年3月1日起成立，每天從早上10時到下午2時，在華埠巡邏，風雨兼程，至今已快11個月。考慮到華埠治安形勢嚴峻，社安隊也一直招兵買馬，四處發出招聘義工廣告。從去年7月開始，華埠富興中心的新屋崙藥房，也一直粘貼英文招聘廣告。住在華埠9街的梅爾文，一直看不慣族裔間的仇恨，看到廣告後自告奮勇，穿上紅色馬甲，希望幫助華埠維護治安。他每周來兩次巡邏，鐵打不動。

馬作林說，根據梅爾文的回憶描述，搶劫經過很驚險。16日晚上10時許，梅爾文準備到屋崙美麗湖邊散步。走到Madison和14街路口時，迎面過來七個均不足30歲的非裔男士，開口向他索要錢財。他開口拒絕，七人居然上來搶劫。

梅爾文人高馬大，體重197磅，身高5呎11，又練習過中國功夫等搏擊技巧，所以毫不畏懼，從容鎮定應對。他飛起一腿，將一歹徒踢飛到路上。又轉身揮拳，將另一歹徒擊倒在地上不能動彈。可惜，劫匪人多勢眾，圍上來拳打腳踢，梅爾文雙拳難敵四手，被另外5個劫匪打傷腿部、背部和頭，最終不省人事、暈倒在地上。劫匪擄走梅爾文身上的錢包、鑰匙和手機，錢包中現金不多，只有60元，但丟掉信用卡、銀行卡和身分證件。

所幸有好心人見到梅爾文的情況，趕緊幫忙報警，救護車將他帶走。他醒來時發現躺在醫院接受治療。19日是梅爾文生日，他在上午9時30分出院，雖然有傷在身，但還不忘巡邏守衛華埠。並和其他義工講述自己的經歷，希望大家注意安全。

得知梅爾文當天生日，社安隊義工趕緊買了蛋糕，點上蠟燭，大家齊唱生日快樂歌曲。幾個義工還按照華人習俗，送給他生日紅包，也表彰他的英勇無畏的精神。馬作林表示，梅爾文雖然遭遇罪案，但看到大家一起慶祝他的生日，多次熱淚盈眶。「他說，雖然是不同族裔，但能感受到大家的愛心，覺得很溫暖。」

因為梅爾文手機被搶，本報暫時還未聯繫上他。不過，馬作林提供的照片顯示，他右眼紅腫，有明顯毆打的痕跡。據悉他頭部受打擊，還時有鎮痛。

馬作林提醒市民，近期治安起伏不定，此次搶劫因為謀財而起。農曆新年前後，華埠搶劫有捲土重來的苗頭，希望屋崙警局加強巡邏和執法力度。市民也要提高警惕，預防罪案發生。最好減少深夜出門散步。即使要鍛煉身體，也可以選擇白天出行，最好有人陪同，以防萬一。