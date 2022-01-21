布里德：舊金山Omicron疫情到頂 將走下坡

舊金山市長布里德（左）和衛生局長考法克斯（右）20日宣布，舊金山Omicron疫情已開始走下坡。（電視新聞截圖）

舊金山 市府官員20日表示，最新數據顯示，這波新冠疫情 最嚴重的時期已經到頂。新增病例率開始走下坡，疫情可能已經來到轉折點。

舊金山9日的過去一周單日平均新增病例數創下有史以來最高，為2164例。12日降為1705例，意味著舊金山正跟隨美國和世界其他地區的模式，Omicron病毒快速激增後，又快速減少。

舊金山市長布里德（London Breed）20日召開記者會說：「我們已經看到隧道盡頭的光明。我們也許還會再進入另一個隧道，但我們知道，永遠會有希望，會有光明。」

雖然舊金山是灣區 第一個正式宣布Omicron疫情已經到頂的縣，但其他縣的新增病例數也反映出這一趨勢。

根據舊金山紀事報（Chronicle）對加州衛生廳數據進行的分析，整體而言，灣區最高的感染率出現在1月9日，目前已開始穩步下降。灣區9日過去一周單日平均新增病例數為1萬8754例，12日降為1萬7774例。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）也對未來近期表達樂觀看法，但他警告，由於感染到發病有時間差，醫院未來幾天可能會湧入大量病人。不過，以舊金山的高疫苗接種率來看，他相信，當地醫院有能力提供服務給額外的病人。

考法克斯說：「我們還未走出疫情，但好消息是，新增病例率已進入高原期，並開始下降。」

布里德表示，現在解除防疫限制仍為時過早，每日新增病例數雖然開始減少，但仍比一個月前高出許多，民眾還是應該佩戴口罩減少病毒傳播。

不過，官員暗示，他們已經開始在為新冠變成像流感一樣的地方性傳染病做準備。

考法克斯表示，他們現在的目標不是阻止感染，而是避免出現最壞的結果：嚴重症狀、住院和死亡。他說：「2022年並沒有一個好的開始，我希望大家堅持久一點，因為疫情還未結束。」

舊金山去年有165人死於新冠肺炎和新冠肺炎引起的併發症，今年到目前為止已有5人死亡。