我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加大熊湖「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

布里德：舊金山Omicron疫情到頂 將走下坡

編譯組／舊金山20日電
舊金山市長布里德（左）和衛生局長考法克斯（右）20日宣布，舊金山Omicron疫情已開始走下坡。（電視新聞截圖）
舊金山市長布里德（左）和衛生局長考法克斯（右）20日宣布，舊金山Omicron疫情已開始走下坡。（電視新聞截圖）

舊金山市府官員20日表示，最新數據顯示，這波新冠疫情最嚴重的時期已經到頂。新增病例率開始走下坡，疫情可能已經來到轉折點。

舊金山9日的過去一周單日平均新增病例數創下有史以來最高，為2164例。12日降為1705例，意味著舊金山正跟隨美國和世界其他地區的模式，Omicron病毒快速激增後，又快速減少。

舊金山市長布里德（London Breed）20日召開記者會說：「我們已經看到隧道盡頭的光明。我們也許還會再進入另一個隧道，但我們知道，永遠會有希望，會有光明。」

雖然舊金山是灣區第一個正式宣布Omicron疫情已經到頂的縣，但其他縣的新增病例數也反映出這一趨勢。

根據舊金山紀事報（Chronicle）對加州衛生廳數據進行的分析，整體而言，灣區最高的感染率出現在1月9日，目前已開始穩步下降。灣區9日過去一周單日平均新增病例數為1萬8754例，12日降為1萬7774例。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）也對未來近期表達樂觀看法，但他警告，由於感染到發病有時間差，醫院未來幾天可能會湧入大量病人。不過，以舊金山的高疫苗接種率來看，他相信，當地醫院有能力提供服務給額外的病人。

考法克斯說：「我們還未走出疫情，但好消息是，新增病例率已進入高原期，並開始下降。」

布里德表示，現在解除防疫限制仍為時過早，每日新增病例數雖然開始減少，但仍比一個月前高出許多，民眾還是應該佩戴口罩減少病毒傳播。

不過，官員暗示，他們已經開始在為新冠變成像流感一樣的地方性傳染病做準備。

考法克斯表示，他們現在的目標不是阻止感染，而是避免出現最壞的結果：嚴重症狀、住院和死亡。他說：「2022年並沒有一個好的開始，我希望大家堅持久一點，因為疫情還未結束。」

舊金山去年有165人死於新冠肺炎和新冠肺炎引起的併發症，今年到目前為止已有5人死亡。

舊金山 疫情 灣區

上一則

舊金山機場槍響 警擊斃一持槍男子

下一則

布里德穿唐裝 向華裔及世報讀者拜年

延伸閱讀

舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年

舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年
舊金山確診屢創新高 仍無新限制措施

舊金山確診屢創新高 仍無新限制措施
金山市府新規 衛生系統48小時出檢測結果

金山市府新規 衛生系統48小時出檢測結果

灣區住院、病歿低於去年高峰 布里德：學習與病毒共存

灣區住院、病歿低於去年高峰 布里德：學習與病毒共存
「清理」田德隆區 布里德緊急令 議會激辯

「清理」田德隆區 布里德緊急令 議會激辯

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相