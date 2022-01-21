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支持遠距工作 推特舊金山總部辦公室仍擴大

編譯組／舊金山電
雖支持遠距工作，推特仍繼續擴大在舊金山的辦公室面積。（Getty Images）
雖支持遠距工作，推特仍繼續擴大在舊金山的辦公室面積。（Getty Images）

儘管推特(Twitter)支持遠距工作，但他們最近把舊金山總部辦公室面積擴大了約8萬平方呎，與其他科技公司在疫情期間縮小辦公室面積的作法背道而馳。

推持表示，他們的舊金山總部即將搬遷到1355 Market Street。這裡原來是服務搜尋網站Thumbtack的總部，他們還租下另外8萬平方呎的辦公面積。

推特說：「彈性辦公室空間符合我們的房地產和職場策略。我們有時會決定轉租一些辦公空間出去，有時會收回來做為己用，目的在為我們未來的房地產需求提供最大的靈活性。」

推特表示，舊金山目前仍是他們最大的據點，但會繼續在全球各地發展，也會繼續允許員工永久居家工作。如果他們願意，也可以到辦公室來上班。

推特說：「我們在舊金山永遠都會有一個家，繼續支持在這裡的員工。」

此外，推特位於10街的辦公大樓有一份轉租合約到期，辦公室面積現在有17萬4000平方呎。他們計畫再轉租一些空間出去。推特在疫情期間也租下他們在屋崙的第一棟辦公室。

推特創辦人多西（Jack Dorsey）去年11月辭去執行長一職，由科技長阿格拉瓦（Parag Agrawal）接任。截至2021年9月，推特全球員工人數成長至7100人，比前一年增加33%。

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