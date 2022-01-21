環評送審 運動家屋崙新球場案又邁一步

環評報告讓運動家隊屋崙濱海新球場興建計畫，再向前邁進一步。(運動家隊官方臉書)

屋崙 規畫委員會日昨投票 ，建議市議會進行運動家隊(Oakland A's)的海濱球場項目環境審查。這是批准120億元球場與周邊開發項目過程的關鍵步驟。在公眾對最終環境影響報告的充分發言數小時後，獲得一致投票通過，對大型開發項目進行環境評估。不過，也有部分發言者敦促委員會延遲決定。

委員會19日投票指出，相信環境影響報告完整，並符合州法規定。市議會最早可於下個月投票通過審查文件。屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）表示，規畫委員會建議將最終環境影響報告發送給市議會進行認證檢查，對整個地區是巨大勝利，使得屋崙更接近建立一個具有高環境標準的地標性海濱球場。

運動家隊總裁卡維爾(Dave Kaval)也對委員會決定表示稱許，表示這是非常重要一步。他認為，環境文件解決公眾評論期間提出擔憂。

然而，委員會決定僅是屋崙海濱球場成為現實的一步。團隊期望建造一個擁有3萬5000個座位的海濱球場、3000個住房單位、150萬平方英尺辦公室、27萬平方尺零售空間、容納3500人表演場地，多達400個旅館房間、8900個停車空間。開發項目將改變傑克倫敦廣場(Jack London Square)周邊地區，並透過數千個新工作與居民，促進經濟發展。

屋崙市去年2月發布環境報告草案，收到來自公眾與政府機關的400多項意見。不過，反對者認為，他們的意見未獲得充分回應，並敦促委員會要求對項目進行更多分析。

擔憂包括運動家海濱球場與屋崙港的兼容性、可負擔房屋、有毒廢物清除，還有包括車輛擁擠、停車、鐵軌上的行人通道等交通問題，以及對華埠 的交通影響。許多發言者在評估會議表達關切，指出環境報告並未充分詳細說明，運動家隊是否為清理有毒物質與緩解空氣汙染做出努力。

儘管環評報告讓運動家隊屋崙濱海新球場興建計畫再向前邁進一步，舊金山灣保護與發展委員會及屋崙港必須審查最終計畫，確保項目與海港兼容。屋崙港也需審查批准發展計畫。運動家隊與市府也正就項目條款進行談判，包括由誰支付基礎設施升級費用。