灣區37號公路 最快2040年可能被海淹沒

灣區37號公路最快2040年可能沉入海裡。（取自臉書）

加州 37號公路是連接101號公路和80號州際公路的主要通道，每天為北灣數以千計的駕車者提供服務。這條主幹道目前正處嚴峻困境。

加州交通局最近的報告警告說，由氣候變化引起的日益嚴重的天氣危機和海平面上升，可能將使這條幹道的幾乎整條路線，自諾瓦度橫貫至委利賀，最快在2040年被 「永久地淹沒」。

靠近聖巴布洛灣的地勢使這條路線尤為脆弱，海灣中的沼澤地雖然對防止泛濫至關重要，但處於不穩定的狀態。一個285英尺寬的堤壩在2015年才被突破，而該地區已經被排水並作為農田使用了幾十年。該地區的沼澤地仍然需要幾十年才能完全建立起來。

加州交通局警告說，如果不加以改變，其影響將是嚴重的。替代道路將被堵塞，使灣區 其他高速公路的交通惡化。

交通局還警告說，蘇拉諾縣居民的 「經濟損失和機會減少」可能將是主要影響。

海平面上升的影響在公路上已經很明顯，近年來，被關閉的公路越來越多。在過去的十年裡，加州交通局和受影響的灣區各縣一直在努力加固37號公路，進行了多項研究，工作人員正在努力提高公路的路面。一項名為 「規畫和環境聯系」（PEL）的研究將於本月開始，預計將是對該走廊最全面的研究。

但州議員萊文（Marc Levine）曾於2019年稱，單單研究37號公路而不采取直接行動可能是不夠的。「我們不能在這些創可貼和快速解決方案上沾沾自喜。我們需要想得長遠一點，為未來著想，」他說。

一個虛擬公眾聽證會定於25日以Zoom的方式舉行，屆時將討論37號公路的未來，並進一步介紹PEL研究的情況。更多信息可以在加州交通局的網站上找到。