華人家長：學校防疫嚴格 盼別上網課

疫情反覆，華人家長表示，學校管理嚴格，比較放心，還是想讓孩子回學校上課。（記者劉先進／攝影）

新冠疫情 反撲，加州確診病例已達到722萬。不少華裔家長最近在網路上發起向州長請願活動，倡議給學生網課和面授相結合的教學模式，但東灣阿拉米達市（Alameda）華人家長李雨桐表示，孩子所在的學校疫情管控嚴格，無論是消毒還是隔離政策，都非常到位，目前她不希望孩子上網課。網課容易讓孩子分心，學到的東西少。孩子在家上網課，家長工作也受影響。

李雨桐說，九歲的小兒子讀四年級，聖誕節假期後，在1月6日復課。對於這一波新冠疫情，學校管理非常嚴格。比如，學校有好幾個食堂，有的在室外搭棚子做用餐場地，有的在室內食堂；吃飯的桌子很長，每個小朋友都要隔開六呎距離；避免人群擁擠，增加傳染機率等等。

小朋友吃午餐時，都是分批的，先讓五年級以下的學生吃，再輪到高年級。每吃完一輪，都要消毒。如果小朋友坐在桌子旁邊，做其他活動，也要嚴格消毒，學校到處都是洗手液。學校還規定，無論教職工還是學生，都不允許戴防護性不佳的布口罩 ，而是要戴一次性口罩。

學校此前每周兩次檢測 病毒，現在增加到三次。如果有某個班級學生確診，老師會發郵件通知該班家長，也會要求密切接觸者回家隔離一周。該班級檢測病毒的次數，增加到連續十天、每天都檢測，以防萬一。

考慮到孩子要去學校，李雨桐也每天囑咐，必須經常洗手，注意個人衛生。孩子回家後，要求先洗手、再進入房間洗澡。家中有孩子爺爺奶奶，他們是重點保護對象，所以要求孩子特別小心。

對於一些華裔家長要求上網課的呼籲，李雨桐表示，這要看孩子所在學校的管理水平。「我每天去學校接送孩子，能看到學校如何管理，這也讓我比較放心。更何況，此前疫情爆發時，我們經歷過網課，實在不想再遠程上課了。上網課，孩子容易分心、打瞌睡，家長還要陪伴，沒法工作。現場授課，孩子能和老師互動，吸收理解的知識更多，更有利於小朋友成長。」