舊金山2‧15特別選舉 您該了解哪些內容？

舊金山2月15日的特別選舉即將展開，選民已於上周收到郵遞選票與相關選舉資訊。(本報檔案照)

舊金山 2月15日的特別選舉即將展開，選民已於上周收到郵遞選票與相關選舉資訊。2月15日特別選舉包括以下各項：

許多對舊金山公立學校運作情形不滿的家長取得足夠的連署簽名，對學區 三名代表提出罷免投票。家長對學區委員不滿主因是學校沒有恢復正常上課。許多學生家長也對學區集中精力於修改44所學校的校名，改變著名學校洛威爾高中 (Lowell High School) 的錄取新生方法表示不滿。

許多家長嚴厲批評教育委員高勵思 (Alison Collins) 。高勵思 (Alison Collins) 曾於2016年發布涉嫌岐視亞裔的推文，同時也對學區與其他委員提出高達8700萬元的控訴，指控他們觸犯她的自由言論權。

除了高勵思委員外。學區委員會主席盧佩思 (Gabriela Lopez) 與副主席莫力加 (Faauuga Molina) 亦將面臨罷免選舉的考驗。

有關舊金山學區罷免選舉進行方式，選民將分別對三名學區代表投下贊成罷免或反對罷免的票。如遭罷免，替補人選由舊金山市長任命。

二、州眾議員改選：

代表加州第17選區的州眾議員邱信福 (David Chiu) 去年轉任市府律師，因此必須選出新的替補議員。原來舊金山市府律師夏雷拉 (Dennis Herrera) 因前水利局局長面臨貪汙控罪，接替水利局長職務。

爭奪邱信福所留下州眾議員職缺將是一場激烈選戰，目前已決定參選者有四位，包括第六選區市議員楊馳馬 (Matt Haney)、現任舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）幕僚長的甘大為（David Campos）、舊金山市大董事秀蘋 (Thea Selby) ，以及慈善家暨企業家馬百樂 (Bilal Mahmood)。

加州眾議會第17選區約佔舊金山東區一半，從Van Ness 大道以東一直到Lafayette公園，也包括Alamo廣場最高點一直到金門公園等。選舉最大議題將是加州的地目規畫法是否能提供更多住屋，以及營建更多市場價格房屋可以減輕可負擔房屋危機，其他主要議題包括公眾安全等。

三、舊金山估值官改選：

估值官改選也與舊金山市府發生貪污事件有間接關係。原舊金山估值官朱嘉文 (Carmen Chu) 轉任市府行政官，總管市府各部門，此乃舊金山市府官階最高的非民選職務。舊金山原行政官凱利(Naomi Kelly)因夫婿凱利(Harlan Kelly)面臨法律控訴，離開其市府行政官職務。

市府估職官主要工作是評估舊金山可課稅的房地產價格。舊金山每年徵收數十億房地產稅，此乃舊金山府庫最大來源。估職官同時負責市府各項紀錄。舊金山市長布里德已於一年前任命托雷斯 (Joaquin Torres) 接替朱嘉文接任行政官後所留下職缺。托雷斯為目前是舊金山估值官選舉唯一參選人。

2月15日的第17選區州眾議員改選與市府估值官選舉都是初選。州眾議員初選如果沒有候選人得票超過半數，決選將於4月19日進行。估值官普選也將於6月7日舉行。