華女紐約遭推落軌 金山華埠燭光守夜悼念

夜幕下亞裔民眾點燈悼念，以無聲勝有聲的方式表達憤怒與悲痛。（記者李怡/攝影）

上周六，40歲的華裔女米雪兒‧高(Michelle Alyssa Go，音譯)遭遊民推下紐約地鐵鐵軌喪生，引起社會各界廣泛關注，尤其引發了亞裔 社區成員的擔憂、恐懼和悲傷情緒。18日（周二）下午 6 點，舊金山 亞裔社區組織在華埠的花園角廣場，舉辦了「燭光守夜悼念灣區原住民 Michelle Go」的活動。

舊金山非營利組織Dear Community和多個華裔社區組織的成員參與了燭光守夜活動，現場還有許多自發前來的灣區亞裔社區民眾。18日舊金山的守夜活動，是與紐約市的守夜活動同步舉行的，希望以此來警醒亞裔社區與不公正待遇作鬥爭。市府律師邱信福、Michelle Go的同學和友人到場參加悼念並發表講話。

邱信福說，這場悲劇本不該發生的，我們也本不該聚在這裡燃燈悼念。希望我們繼續團結亞裔群體的力量，保護和維護我們的權益，讓悲劇不再發生，同時也讓Michelle Alyssa Go的善良、友愛、助人的精神和力量，繼續發揚下去。

民眾李浩雷帶著9歲的女兒自發前來參加悼念。他說，帶女兒一起來，就是想讓她一起參與我們華人 的歷史，也讓女兒知道，保護華人、維護華人的權益是需要世代努力的。

米雪兒的兩位好友，與現場的大眾分享了米雪兒不為人知的善良、樂觀的優秀品質。米雪兒多年熱心參與社區活動，樂於分享。她聰明、務實、有思想，並且充滿好奇心，「她是團隊的榜樣，總是追求超越，無論是在職場還是個人生活都力求完美。」

米雪兒家人17日發表聲明表示，「我們處於震驚中，為失去我們的女兒、姐妹和朋友而悲痛；她的生命在一場毫無意義的暴行中被過早地奪走，我們將祈禱她得到應有的正義。」米雪兒在就讀洛杉磯加大(UCLA)前，和家人住在東灣佛利蒙。她的American High School高中華裔同學馬睿、陳嘉興等，聽聞惡耗也紛紛對米雪兒表示悼念。

根據領英(LinkedIn)資料，米雪兒‧高獲紐約大學史登商學院(Stern School of Business)企管碩士學位，她為遊民權益發聲、擔任志工，過去十年服務於非營利組織紐約青少年聯盟(New York Junior League)，幫助弱勢、移民和遊民等重建家園。

米雪兒所在公司對米雪兒的不幸遭遇表示震驚和憤怒，也感謝紐約市社區和全美亞裔群體對米雪兒‧吳的關注。她的上司、併購重組部全美負責人Trevear Thomas表示，米雪兒工作出色，擁有機智的頭腦，並且以「真性情」的做事風格而出名，「我們深深地懷念她，她的個人光芒將繼續影響著我們所有人。」

米雪兒的多位好友和同事在悼念會分享了與米雪兒相處的點點滴滴，稱讚她工作傑出、務實、誠信，樂於提攜後輩，幫助女性進入金融諮詢行業。大家對她的不幸離去，深感憤怒、悲傷與惋惜。