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屋崙市議員提案禁止幽靈槍 降低槍枝暴力

記者劉先進／屋崙報導
2021年，警方繳獲1200隻槍械。（取自屋崙警局推特）
2021年，警方繳獲1200隻槍械。（取自屋崙警局推特）

屋崙市議員、副市長卡普蘭（Rebecca Kaplan），市議員卡爾布（Dan Kalb）和加洛（Noel Gallo）最近聯合提出立法建議，希望屋崙禁止幽靈槍或未完工的槍架（unfinished frame）或機匣（Receiver），以減輕槍枝暴力。

屋崙市議會將投票決定是否通過此立法。

屋崙去年有134起凶殺案，為2006年後、15年以來最高。屋崙警局在2021年底的破案率為43%，比前一年低4%，遠低於加州2020年59%的凶殺案破案率。

這項立法將禁止擁有、銷售、購買、接收或製造未完工的槍架或機匣。這些槍械部件的火控腔完全是實心的，沒有經過加工，可以通過銑削、鑽孔或其他方式製成實用的槍架或機匣，以便用於私人製造槍枝，通常也被稱為幽靈槍。

卡普蘭的聲明說，不幸的是，任何有支付能力的人，無論是家暴施暴者、青少年、槍枝販運者，還是打算自殺的人，都可以購買這些未完成的槍架或機匣，從而輕而易舉製造出可以使用的槍枝。未完成的槍架或機匣和私人製造的槍械套件的價格，遠遠低於有執照的製造商生產的槍枝售價。

在屋崙執法部門繳獲的槍枝中，私人製造的比例從2019年的6.7%，增加到2020年的16.5%。截至2021年3月，私人槍械占去年沒收的21.7%。根據屋崙警局的數字，2021年，警方繳獲1200隻槍械。從2021年31日到2022年1月2日，警局在高風險執法檢查和槍擊探測系統ShotSpotter啟動期間，收繳24隻槍枝。

卡普蘭曾參與推動資助屋崙槍枝追蹤計畫。她表示，必須保護社區免受槍枝暴力的危害，這需要採取行動，讓非法槍枝離開街道。很榮幸地支持這一立法，以幫助阻止幽靈槍帶來的致命風險。

卡爾布說，這項立法努力將為屋崙市提供一個新的工具，從街道上清除這些無法追蹤的危險槍枝，以打擊正在撕裂社區結構的槍枝暴力的禍患。加洛議員、卡普蘭副市長和他一直在為推動這項立法努力工作，以禁止在屋崙銷售和擁有未完工的、未序列化的槍枝和槍枝部件。

加洛說，屋崙幽靈槍條例是減少死刑犯罪（註：州長紐森此前在加州暫停執行死刑）的一個重要工具。通過減少未登記和非法槍枝的數量，此條例將使那些最容易發生暴力的人較難以獲得和使用這些武器。

倡導控槍和反對槍枝暴力的非營利組織佈雷迪運動（The Brady Campaign）、法律機構Giffords Law Center協助或支持屋崙市議員制定此項法律。類似的法律已經在聖地牙哥和洛杉磯實施。

屋崙希望禁止幽靈槍的流動。圖為此前屋崙華埠發生搶劫槍擊案。（記者劉先進／攝影）
屋崙希望禁止幽靈槍的流動。圖為此前屋崙華埠發生搶劫槍擊案。（記者劉先進／攝影）

屋崙 加州 紐森

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