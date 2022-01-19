阿縣非建制區部分禁菸令 租戶收到3次警告罰款恐驅逐

阿縣議會最近全票通過一項條例，禁止在縣內未建制區內的多單元住宅中吸菸。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣議會最近全票通過一項條例，禁止在縣內未建制區（Unincorporated Areas，指一地區並沒有自治權，被上級行政區畫所管理）內的多單元住宅（Multi-Unit）中吸菸，以減少二手菸的負面影響，解決縣內弱勢居民的健康不平等問題。違規租戶首先將收到三次警告，警告後首次違規罰款100元。收到三次警告和三次罰款的居民，可能被房東 酌情驅逐。

此條例經過三年討論和社區宣導，將在今年7月1日生效。屆時出租公寓、出售公寓、聯排屋、老人/輔助生活/長期護理設施、酒店和任何其他有兩個或更多單元的住宅內將禁止吸菸。在這些建築室內和室外的公共區域，或在任何門口、窗戶、通風口或其他進入住宅的入口25呎範圍內，也不允許吸菸。該條例將適用於Ashland、Cherryland、Fairview、Hayward Acres、Castro Valley和San Lorenzo在內的城市發展邊界和未建制區。

此條例希望保護居民免受二手菸的影響。因二手菸與許多與吸菸有關的疾病有關，並可能增加呼吸道感染和有症狀新冠疫情 的風險，尤其考慮到越來越多的人因疫情而被迫留在家中的情況下。此外，條例希望糾正阿縣最脆弱的居民所面臨的重大健康不平等問題，因為與單戶房主相比，多單元住戶更有可能是有色人種、低收入 者和無健保居民。

一旦條例生效，被發現違規的租戶將收到來自阿縣公共衛生部門（ACPHD）最多三次通知，提供資訊和戒菸資源。若三次警告後仍有違規吸菸行為，社區發展局（Community Development Agency）可能會對三次之後的違規行為罰款，三年內第一次違規開始，罰款100元，第二次違規罰款200元，第三次罰款500元。收到三次警告和三次罰款的居民，也將被房東酌情驅逐。

隨著條例通過，阿縣非建制區將與阿拉米達市、艾伯尼（Albany）、柏克萊和艾默瑞維爾市（Emeryville）一起，成為多單元住宅禁煙的縣級管轄區。參與縣政府起草條例公共進程的非建制區居民，對多單元住宅無菸化表示了壓倒性的支持。2020年，La Familia公司對非建制區 Eden Area居民的調查報告顯示，93%的受訪者曾在他們的住宅單元或物業內聞到菸味或電子菸氣霧劑。

阿縣第四區議員麥利（Nate Miley）表示，他的選區內有一些處於危險狀況的居民， 預期壽命較短，健康狀況較差，哮喘和其他呼吸道挑戰的發病率較高。通過新條例意味著，宣導者、社區成員、健康專家和業主之間竭誠合作，推進住宅內的空氣清潔。

接替不幸去世的陳煥瑛的第三區議員布朗（Dave Brown）布朗說，多單元無菸條例的通過，向非建制社區發出了一個強有力的資訊，即他們的健康和福祉對本縣來說是最重要的。當阿縣繼續應對疫情時，也感謝公共衛生部門的工作，確保居民在艱難時刻的安全。